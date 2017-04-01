بالفيديو: 1000 فيلا تتحول إلى مساكن للأشباح في مكة

نايف السالم (صدى):

تحولت 1000 فيلا سكنية إلى مساكن للأشباح فى مكة المكرمة حيث ظلت خاويه على عروشها رغم مرور 20 عاماً على إنشائها.

وأطهر تقرير مصور مُذاع عبر قناة “MBC” وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، منازل بلا أبواب أو نوافذ بأحد الأحياء في مكة المكرمة كما تبين تواجد بقايا النفايات والمهملات بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه عادة ما يطلق سكان المناطق القريبة على تلك المنطقة “بؤرة الخوف” حيث يبدون تخوفهم من المكان بسبب كونه مهجور منذ سنوات، مشيرين إلى أن هذه الفيلل كانت مملوكة لصندوق التنمية العقارية، لكن اشتراها مجموعة من التجار بعدما قرر الصندوق بيعها، وتركها التجار طوال هذه السنوات أملًا في ارتفاع أسعارها.

وأضاف التقرير أن المجرمين يتواجدون به، مطالبين أصحاب الفيلل بضرورة إيجاد حلول سريعة لإعادة هذه الفيلل للحياة مرة أخرى .