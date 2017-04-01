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بالفيديو: 1000 فيلا تتحول إلى مساكن للأشباح في مكة

Time منذ سنتين
Views 8772
Comment 8
بالفيديو: 1000 فيلا تتحول إلى مساكن للأشباح في مكة

نايف السالم (صدى):
تحولت 1000 فيلا سكنية إلى مساكن للأشباح فى مكة المكرمة حيث ظلت خاويه على عروشها رغم مرور 20 عاماً على إنشائها.

وأطهر تقرير مصور مُذاع عبر قناة “MBC” وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، منازل بلا أبواب أو نوافذ بأحد الأحياء في مكة المكرمة كما تبين تواجد بقايا النفايات والمهملات بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه عادة ما يطلق سكان المناطق القريبة على تلك المنطقة “بؤرة الخوف” حيث يبدون تخوفهم من المكان بسبب كونه مهجور منذ سنوات، مشيرين إلى أن هذه الفيلل كانت مملوكة لصندوق التنمية العقارية، لكن اشتراها مجموعة من التجار بعدما قرر الصندوق بيعها، وتركها التجار طوال هذه السنوات أملًا في ارتفاع أسعارها.

وأضاف التقرير أن المجرمين يتواجدون به، مطالبين أصحاب الفيلل بضرورة إيجاد حلول سريعة لإعادة هذه الفيلل للحياة مرة أخرى .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله .. .. الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ,,,
ابو محمد
احسن ... .. امتثلوا لتعليمات الصحه ..
abdul
نعم هناك اطعمة مقوّية للمناعة الجسمية. فبحسب هَيلْثْلايْن دات كام اهم الاطعمة المقوية للجهاز المناعة تضم فواكه الحمضيات بانواعها، السبانخ، الثوم، الزنجبيل، قرنبيط، اللوز، زبادي، وغيرها.
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا واحفظنا من كل مكروه ولاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا

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