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سلال ينفي إشاعة وفاة بوتفليقة و يؤكد على ما يرام ويُبلغكم السلام

Time منذ 3 سنوات
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سلال ينفي إشاعة وفاة بوتفليقة و يؤكد على ما يرام ويُبلغكم السلام

الجزائر (صدى):
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الخميس، أن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أحسن ما يرام وهو يبلغكم السلام.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين بعد اختتام أعمال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية بالعاصمة تونس.

ويُعتبر سلال، أول مسؤول حكومي جزائري يخوض في الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة بعد إشاعات عن وفاته.

وأشارت مصادر إعلامية في وقت سابق، إلى أن الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 80 عاماً استأنف نشاطه بصفة عادية، بعد تعرضه لالتهاب حاد في القصبات الهوائية.

وأشارت إلى لقاء سيجمعه بوزير الخارجية الإسباني الفونسو سانتيس، الذي سيختتم الخميس، زيارةً الى الجزائر استمرت يومين.

 

الجزائر
بوتفليقة
صحة بوتفليقة
عبد المالك سلال
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خبر ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خبر ان شاء الله ..
عبدالرحمن الشهراني
في سلم الطائره بكيت غصب بكيت نرجو من المواطنين التقيد بشد الحزام واستيعاب وفهم هذه المرحله وحنا معك ياخادم الحرمين الشريفين في المنشط والمكره ازمه وحتعدي وبترجع الامور الى احسن
سلمى جاسم النعيمي.
من له الصلاحية في النظر. الى حساب مواطن. قدمت شكوى وتم تجاهلي في دفعه شهر مايو. لم تصرف لي مع اني مؤهل. ومستحق.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يا كريم .. آمين ..

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