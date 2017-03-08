نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

علاوي :بدون طرد النظام الإيراني لا يمكن إخراج داعش من الميدان

Time منذ 3 سنوات
Views 3338
Comment 3
علاوي :بدون طرد النظام الإيراني لا يمكن إخراج داعش من الميدان

بغداد (صدى):
أرجع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي التوسع الإيراني في العراق و منطقة الخليج الى قطع أمريكا العلاقات مع حلفاءها في المنطقة، ما أدى إلى فسحة للنظام الإيراني للتوسع، بالإضافة لتوجه امريكا للعمل مع النظام الإيراني، مما تسبب في استغلال طهران لهذا التوجه.

وقال علاوي في حواره مع "فوكس نيوز"تدخلات النظام الإيراني أدت إلى سفك الدماء وكوارث وحروب شملت كل الشرق الأوسط. لقد كان هذا النظام عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لقد زعزع الاستقرار في العراق وسوريا وجميع المناطق في الشرق الأوسط.

و أضاف علاوي اليوم النظام الإيراني يسيطر عبر دعمه للمليشيات الشيعية على قطاعات من الجيش العراقي بشكل مؤثر، كما يسيطر على بعض المؤسسات الحكومية، لافتاً الى أن رفع العقوبات عن النظام الإيراني تم بشكل بسيط، بينما كان من المفروض أن يتم تشديد العقوبات؛ بسبب تورط هذا النظام في المنطقة، وهذا كان خطأ آخر من إدارة "أوباما".

وبشأن هزيمة "داعش" قال "علاوي": دون طرد النظام الإيراني والطائفية التي روّجها لا يمكن إخراج "داعش" من الميدان.

 

ايران
امريكا
اوباما
داعش
الطائفية
اياد علاوي
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو احمد
رحم الله الموسس وطيب الله ثراه والأتراك كان لهم مطامع في أرضا المملكه لكن الله اخزاهم رحم الله ملوك المملكه السابقين وأطال الله عمر الملك سلمان وولي عهده
ابو محمد 😎
ياليت تقصوا اياديهم النجسه ..
ابو احمد
افضل إجراء تم اتخاذه أرواح الناس مهى بلعبه
ابو محمد 😎
قليله بحقه .. .. ياليت تقصون رقبته لانه يريد اهلاك النااس ...
مطر الاسود
اذا كان الرئيس بالدف ضاربا فشيمة وزارئه كلهم الرقص , او كما قيل التم المتعوس على خايب الرجى

أخر الأخبار

مواطنين يضربون مراقبي بلدية ويصدمون دورية للشرطة بجدة
مواطنين يضربون مراقبي بلدية ويصدمون دورية للشرطة بجدة
Time منذ دقيقتين Views 1040
تطبيق توكّلنا لا يلغي التصريح الورقي
تطبيق توكّلنا لا يلغي التصريح الورقي
Time منذ 5 دقائق Views 1086
الإمارات: لا يمكن إحراز تقدم في ليبيا بدون وقف إطلاق النار
الإمارات: لا يمكن إحراز تقدم في ليبيا بدون وقف إطلاق النار
Time منذ 8 دقائق Views 1132
شاهد.. جوازات مطار الأمير سلطان بتبوك تنهي إجراءات إحدى رحلات العودة لأفغانستان
شاهد.. جوازات مطار الأمير سلطان بتبوك تنهي إجراءات إحدى رحلات العودة لأفغانستان
Time منذ 21 دقيقة Views 1322
شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة
شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة
Time منذ 26 دقيقة Views 1312
عقوبة المتعمّد نقل العدوى إلى الآخرين
عقوبة المتعمّد نقل العدوى إلى الآخرين
Time منذ 30 دقيقة Views 1408
امرأة تمسك بزوجها الخائن مع سيدة آخرى
امرأة تمسك بزوجها الخائن مع سيدة آخرى
Time منذ 32 دقيقة Views 448
لحظة القبض على مسنة سرقت
لحظة القبض على مسنة سرقت
Time منذ 33 دقيقة Views 281
اخر مره يقص النخل
اخر مره يقص النخل
Time منذ 33 دقيقة Views 337
خل التفحيط ينفعك
خل التفحيط ينفعك
Time منذ 34 دقيقة Views 294