علاوي :بدون طرد النظام الإيراني لا يمكن إخراج داعش من الميدان

بغداد (صدى):
أرجع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي التوسع الإيراني في العراق و منطقة الخليج الى قطع أمريكا العلاقات مع حلفاءها في المنطقة، ما أدى إلى فسحة للنظام الإيراني للتوسع، بالإضافة لتوجه امريكا للعمل مع النظام الإيراني، مما تسبب في استغلال طهران لهذا التوجه.
وقال علاوي في حواره مع "فوكس نيوز"تدخلات النظام الإيراني أدت إلى سفك الدماء وكوارث وحروب شملت كل الشرق الأوسط. لقد كان هذا النظام عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لقد زعزع الاستقرار في العراق وسوريا وجميع المناطق في الشرق الأوسط.
و أضاف علاوي اليوم النظام الإيراني يسيطر عبر دعمه للمليشيات الشيعية على قطاعات من الجيش العراقي بشكل مؤثر، كما يسيطر على بعض المؤسسات الحكومية، لافتاً الى أن رفع العقوبات عن النظام الإيراني تم بشكل بسيط، بينما كان من المفروض أن يتم تشديد العقوبات؛ بسبب تورط هذا النظام في المنطقة، وهذا كان خطأ آخر من إدارة "أوباما".
وبشأن هزيمة "داعش" قال "علاوي": دون طرد النظام الإيراني والطائفية التي روّجها لا يمكن إخراج "داعش" من الميدان.