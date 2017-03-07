انخفاض اليورو أمام الدولار تزامنًا مع مخاطر الانتخابات الفرنسية

علي القحطاني (صدى):
هبط اليورو أمام الدولار اليوم الثلاثاء، مع القلق بشأن الوضع السياسي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية في أبريل ومايو المقبلين.
وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار في التعاملات الأوروبية الصباحية بنسبة 0.2% إلى نحو 1.0600 دولار.
وتأثرت العملة الأوربية اليوم بإعلان رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه عن عدم استعداده للترشح في الانتخابات الرئاسية.
وفي ذات التوقيت، تراجع مؤشر الدولار 0.09% بالتعاملات الأوروبية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بالعملة الأمريكية، بعد ورود معلومات عن إطلاق كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية سقط ثلاثة منها في المياه الإقليمية لليابان.
واتجه المستثمرون إلى شراء الين، الذي يُعد ملاذاً آمناً، ودفع ذلك العملة اليابانية في ذات الساعة للارتفاع 0.10% أمام الدولار إلى 113.78 ين.