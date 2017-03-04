موسكو تنفي وجود نية لديها للتدخل في الانتخابات الفرنسية

موسكو (صدى):
نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بسكوف، وجود أية نية لدى بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا وفي الحملة الانتخابية التي تجرى هناك حاليا.
وقال بسكوف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، الجمعة، إن موسكو تعتبر أي قرار محتمل من مرشح يمين الوسط في الانتخابات الفرنسية، فرانسوا فيون ضد المشاركة في السباق الرئاسي، بأنه شأن داخلي يخص فرنسا وحدها مؤكدا: «ليس لدينا أدنى نية للتدخل بشكل أو بآخر في العملية الانتخابية في فرنسا».
وأعرب عن تقدير بلاده التام لعلاقاتها مع فرنسا، رغم المشاكل القائمة.
ويعتبر فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، أحد المدافعين عن «الحوار مع روسيا» خاصة حول الملف السوري، والداعين «لمواجهة جدية مع الولايات المتحدة»، وإلى بناء ما يطلق عليه «أوروبا الأمم».
كان تيري سولير كبير المتحدثين باسم فرانسوا فيون، قرر في وقت سابق انسحابه من الحملة الانتخابية لفرانسوا فيون.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الفرنسية في مايو المقبل وسط احتدام في المعركة الانتخابية، حيث أظهر آخر استطلاعين للرأي، أن المرشحة الفرنسية مارين لوبن تأتي في طليعة نوايا التصويت في الجولة الأولى (27 %) يليها وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون.ح شرباش.