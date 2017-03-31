ماتيس :إيران تواصل التصرف كدولة مصدّرة للإرهاب

وكالات (صدى):
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لندن، اليوم الجمعة، أن إيران تُواصل التصرف كدولة مصدّرة للإرهاب، ولا تزال ترعى نشاط المتشددين.
وردّ "ماتيس" على سؤال عن تصريحات أدلى بها في 2012 بشأن أن التهديدات الثلاثة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة هي "إيران، ثم إيران، ثم إيران"؛ حيث قال: سلوك إيران لم يتغير منذ ذلك الحين بحسب وكالة "رويترز"، .
وأضاف أنه في الوقت الذي تَحَدّثتُ فيه عن إيران كنتُ قائداً للقيادة المركزية الأمريكية، وكانت إيران المصدر الرئيسي للإرهاب ، و بصراحة كانت هي الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب وهي تواصل هذا السلوك اليوم.