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ماتيس :إيران تواصل التصرف كدولة مصدّرة للإرهاب

Time منذ 3 سنوات
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ماتيس :إيران تواصل التصرف كدولة مصدّرة للإرهاب

وكالات (صدى):
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لندن، اليوم الجمعة، أن إيران تُواصل التصرف كدولة مصدّرة للإرهاب، ولا تزال ترعى نشاط المتشددين.

وردّ "ماتيس" على سؤال عن تصريحات أدلى بها في 2012 بشأن أن التهديدات الثلاثة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة هي "إيران، ثم إيران، ثم إيران"؛ حيث قال: سلوك إيران لم يتغير منذ ذلك الحين بحسب وكالة "رويترز"، .

وأضاف أنه في الوقت الذي تَحَدّثتُ فيه عن إيران كنتُ قائداً للقيادة المركزية الأمريكية، وكانت إيران المصدر الرئيسي للإرهاب ، و بصراحة كانت هي الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب وهي تواصل هذا السلوك اليوم.

لندن
إيران
الإرهاب
الدفاع الأمريكي
جيمس ماتيس
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أحدث التعليقات

ملامح ظلم السنين
لو كنتي عند شنب فقير مالي ثيابة صح ماجلستيي ليلة عندة
وسيم ٢٠٠٠
لا تكثر الحلف باللة لإالة إلا اللة محمد رسول اللة
ابو محمد
فك الحظر بهذه الهمجية والقرارات اللا مبالاة فيها هي اصل المشكلة..
ا
ياليته يرجع الحظر ويخلونه على الاقل 4 شهور ارتحنا والارض ارتاحت حتى الصيف تاخر يومنا محضورين بس قالو فك مؤقت ولعت الارض
أبو عبدالله الحربي
غرامة قوية نزول الشارع بدون كمام بعدها يعمل حساب الكمامة قبل إلباس وعند التكرار اسوارة عدم الخروج والمستهتر رح يعمل ألف حساب جائحة لاتبقي ولا تذر انفس..وقتصاد أهم من مستهتر لانفع فيه غير خسارة الأرواح ودفع الدولة بجائحة الإقتصاد في وقت نحن بحاجة الزيادة وليس تبخر لمستهتر على أرض الحرمين 😷

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