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الأعداد السابقة للصحيفة

الصحف الإندونيسية تبرز دور خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمة الإسلامية

Time منذ 3 سنوات
Views 2119
الصحف الإندونيسية تبرز دور خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمة الإسلامية

علي القحطاني (صدى):
أبرزت الصحف ووسائل الإعلام في جمهورية إندونيسيا الاهتمام الكبير بالزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لجمهورية إندونيسيا والاحتفاء الحكومي والشعبي الكبير بها .

وقالت الصحف ووسائل الاعلام في نشراتها اليوم : ان المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لها مكانة مهمة في قلوب المسلمين في العالم الإسلامي، وهذه الزيارة بين الاشقاء ستزيد دول العالم الإسلامي قوة وتكاتف .

كما أكدت على الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها .

فقد قالت صحيفة ريبوبليكا في عددها اليوم : لقد اصطف اكثر من 60 الف طالب يحملون أعلام المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا، يرحبون بخادم الحرمين الشريفين لدى وصولة اندونيسيا وهذا يدل على المكانة والتقدير الذي يكنه الشعب الاندونيسي للمملكة وقيادتها .

اما صحيفة ديك كوم فأبرزت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الإندونيسية ورفعت من مستوى التعاون في المجالات كافة، وهو ما يعكس المكانة التي تتطلع لها حكومة وشعب البلدين الشقيقين.

فيما قالت صحيفة ديتيك كوم ان الملفات التي ناقشتها قيادتي البلدين خلال اجتماعتهما يوم أمس أكدت اتفاقهما على الكثير من نقاط البحث وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتطرقت صحيفة ريبوبليكا الاندونيسية الى منح فخامة الرئيس الاندونيسي ، أعلى أوسمة إندونيسيا (نجمة الجمهورية الإندونيسية) لخادم الحرمين الشريفين وهو ما يبرز المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين – ايده الله - وتقديراً لجهوده العظيمة في مختلف المجالات.

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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