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العاهل الأردني يقلد خادم الحرمين أرفع وسام بالبلاد

Time منذ 3 سنوات
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العاهل الأردني يقلد خادم الحرمين أرفع وسام بالبلاد

طلال الغامدي (صدى):
قلد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة الحسين بن علي، وهو أرفع وسام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد شرف في العاصمة الأردنية عمّان اليوم حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته – حفظه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ميدان الراية رافقت الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي الأردني، فيما أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية بالمقدم الميمون للملك المفدى.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن مكانهما في المنصة الرئيسة للاحتفال، عزف السلامان الملكيان السعودي والأردني، فيما حلقت طائرتان عموديتان من أمام المنصة الرئيسة ترفعان علمي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

خادم الحرمين
العاهل الأردني
أرفع وسام
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا الله يجزاهم خير الجزاء
ابو عمار
ما فيه شبهه بينهم والفرق كبير بينهما
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
شكلها موظفه في شركه لأنها وافقت لما كان راتبها مغطى مصاريفها بس ذلحين تغير الوضع الله يعينها.
البرفسور احمد
بل الوسطيه..الخيار الافضل... وعندي نصائح بوزن الجبال ذهب لاكن من يسمع ويقدّر....؟

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