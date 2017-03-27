القبض على المثلم مطلق النار على طبيب بتبوك

محمود البلوي (صدى):

ألقت قوات الشرطة بتبوك، القبض على المتهم بإطلاق النار على طبيب، محدثا به إصابات في قدمه، وإيقافه وتسليم ملف القضية للجهات العدلية المختصة.

وأكد المقدم خالد الغبان، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، على تعرض أحد منسوبي الشئون الصحية بمنطقة تبوك يعمل مديراً لأحد المراكز الطبية بالمنطقة لإطلاق نار من شخص مجهول وملثم، كان يترصد له عند خروجه من مقر عمله أدى لإصابته جراء ذلك وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية مطلق النار والذي سبق هروبه بعد جريمته مباشرة إلى مزرعة تعود لوالده وبعيدة عن منطقة تبوك للاختباء بها، حيث تم التنسيق مع أحد المراكز الأمنية القريبة من المزرعة والقبض عليه في الحال، مشيرا إلى أن المتهم شقيق لموظف سابق كان يعمل تحت إدارة المصاب إضافة إلى أن المقبوض عليه له سابقة مماثلة.