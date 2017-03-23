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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على شابين سرقا سيارة وأسقطاها بمنحدر بوادي في قلوة

Time منذ 3 سنوات
Views 2528
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القبض على شابين سرقا سيارة وأسقطاها بمنحدر بوادي في قلوة

علي القحيم - سعيد الزهراني (صدى):
ألقت شرطة منطقة الباحة القبض على إثنين من المواطنين في بداية العقد الثالث من عمرهما قاما بسرقة سيارة وإسقاطها بمنحدر وادي بمحافظة قلوة وفي التفاصيل :

تقدم أحد الوافدين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤ هـ ببلاغ لشرطة مدينة الباحة يفيد فيه بأن سيارة كفيلة من نوع هايلوكس والمخول له بقيادتها تعرضت للسرقة من أمام سكنه ، وفور تلقي البلاغ قامت الجهات المختصة بجمع الإستدلالات والمعلومات اللازمة وتمريرها للجهات الأمنية ، وبفضل من الله ثم يقظة وإهتمام رجال الأمن تم القبض على أحد المواطنين ممن تدور حوله الشبهه بمحافظة قلوة يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً ، طالب .

وبسماع أقواله الأولية إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها أعلاه وتعمده إسقاطها بمنحدر وادي بمساعدة أحد زملائه ، ودل على موقع السيارة.

تم القبض على الشخص الأخر ، وإتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأمنية الأولية .

وسوف يتم تحويلهما لجهة الإختصاص لإستكمال ماتبقى من إجراءات أخرى .

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحين هالوجهه فعلا متزوج ؟ ومن قبل يزوجهه ؟ ما يشوف شكله في المرايه .... المتابعين ما يعلمون الغيب ولكن بعد ما نشرت مقطعك الخسيس فطبيعي ان يتم نشره من قبل المتابعين لتتم معاقبتك وعذرك يذكرني بعذر اللي شتمت رجل المرور وبعدين طلعت في مقطع تعتذر ... لا يفعل الانسان الخطاء ثم يجي يعتذر هذا مرفوض وغير مقبول اعتذاره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Yassar ellahib
بسم الله الرحمن الرحيم به ابدأ وبه أستعين ☀ والله ولي الصالحين عن الرسول عليه الصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام أنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق ؟؟؟؟؟؟؟ وأحد الشعراء يقول أنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ؟؟؟؟؟؟؟ وأنا أقول أنما الأمم في أخلاقها وليس في أعراقها ؟؟؟؟؟؟؟ وهذا القول قمة البلاغة ولكم من كف اليد الوحدا العبار وهذا حال البشر من عشائر وقبائل ودوال ومن أضال من الحكام ألتي تأخذ برأسها وما تسول لهم أنفسهم !!!!!!! ولا تسمع لقول العقلأ من شعوبها أمثال بشار ومن قبله أباه الفاطس (حافظ الناجس) ومن ولهم ومن على أشكالهم من باقي الأمم قاتلهم الله أن يفقهون ويتفقهون أللهم أمين أمين أمين يارب العالمين والصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام على رسول الله مالاح ليل ونسلخ منه النهار وعلى آل بيته وأصحابه الكرام أجمعين ومن وله وسار على داربه وتبعه بأحسان وسالم تسليماً كثيرا كثيرا كثيراً لا تخبر أحد عن مداى قواة إيمانك وعبادتك لله بقدار ما أجعل الناس تراى مداى قواة إيمانك وعبادتك وخوفك من الله في حوسن تعاملك مع أخيك الأنسان وذالك أضعف الأيمان أن لم تكون تملك شيئ من الرفق في الحيوان وكل أنسان يرادد من مكانه بأسم وطنه أولاً (؟) ويكمل باقي المقولة أنا وطني لبنان وجميع الدوال العرابية أوطاني وباقي شعوب ودوال العالم أخوني بالرحمة والموادة والأنسانية السياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن لا تعادل راوث حمار والعبراة لمان يعتبر يا أولي الألباب وأعتذر أن وجدا أخطاء في الكتابة انا أنسان عادي ولم أكمل دراستي الابتدائية وشكراً لمان قبل الأعتذار عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين ⚖👍☪ عليه الصلاة واذك وأطيب وأتم ألسلام ياسر بن محمد بن خالد اللهيب وشكراً لمان يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة وشكراً لمان أرسال البوست لغيره ولكل من شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي وكل تعليق يماثل رأي كاتبه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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