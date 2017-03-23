القبض على شابين سرقا سيارة وأسقطاها بمنحدر بوادي في قلوة

علي القحيم - سعيد الزهراني (صدى):

ألقت شرطة منطقة الباحة القبض على إثنين من المواطنين في بداية العقد الثالث من عمرهما قاما بسرقة سيارة وإسقاطها بمنحدر وادي بمحافظة قلوة وفي التفاصيل :

تقدم أحد الوافدين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤ هـ ببلاغ لشرطة مدينة الباحة يفيد فيه بأن سيارة كفيلة من نوع هايلوكس والمخول له بقيادتها تعرضت للسرقة من أمام سكنه ، وفور تلقي البلاغ قامت الجهات المختصة بجمع الإستدلالات والمعلومات اللازمة وتمريرها للجهات الأمنية ، وبفضل من الله ثم يقظة وإهتمام رجال الأمن تم القبض على أحد المواطنين ممن تدور حوله الشبهه بمحافظة قلوة يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً ، طالب .

وبسماع أقواله الأولية إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها أعلاه وتعمده إسقاطها بمنحدر وادي بمساعدة أحد زملائه ، ودل على موقع السيارة.

تم القبض على الشخص الأخر ، وإتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأمنية الأولية .

وسوف يتم تحويلهما لجهة الإختصاص لإستكمال ماتبقى من إجراءات أخرى .

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد.