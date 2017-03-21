المبعوث الأممي يزور المملكة تمهيدا لمباحثات جنيف حول سوريا

علي القحطاني (صدى):

أجرى ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي، اليوم، مشاورات في الرياض، تمهيدا لعقد جولة جديدة من مباحثات جنيف حول الأزمة السورية.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية زيارة المبعوث الأممي إلى موسكو غدا الأربعاء لإجراء مزيد من المشاورات مع المسؤولين الروس.

وأكد دي ميستورا أن مباحثات جنيف ستركز على الدستور والانتخابات والحكم والإرهاب، مشدداً على أن "على كل الأطراف الاستعداد لبحث السلال الأربع بشكل فعال " ، وكشف أن المفاوضات التي ستبدأ في 23 مارس ستتواصل حتى بداية إبريل المقبل.

وأعلنت اليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الامم المتحدة اليوم، أن وفدي النظام السوري والمعارضة أكدا حضورهما مفاوضات جنيف هذا الاسبوع رغم تجدد القتال في شرق دمشق.