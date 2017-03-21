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الأعداد السابقة للصحيفة

المبعوث الأممي يزور المملكة تمهيدا لمباحثات جنيف حول سوريا

Time منذ 3 سنوات
Views 2243
المبعوث الأممي يزور المملكة تمهيدا لمباحثات جنيف حول سوريا

علي القحطاني (صدى):
أجرى ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي، اليوم، مشاورات في الرياض، تمهيدا لعقد جولة جديدة من مباحثات جنيف حول الأزمة السورية.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية زيارة المبعوث الأممي إلى موسكو غدا الأربعاء لإجراء مزيد من المشاورات مع المسؤولين الروس.

وأكد دي ميستورا أن مباحثات جنيف ستركز على الدستور والانتخابات والحكم والإرهاب، مشدداً على أن "على كل الأطراف الاستعداد لبحث السلال الأربع بشكل فعال " ، وكشف أن المفاوضات التي ستبدأ في 23 مارس ستتواصل حتى بداية إبريل المقبل.

وأعلنت اليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الامم المتحدة اليوم، أن وفدي النظام السوري والمعارضة أكدا حضورهما مفاوضات جنيف هذا الاسبوع رغم تجدد القتال في شرق دمشق.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جميع النساء جميلات و مرغوبات مع بعض الاختلافات البسيطه
ابو عمار
يمكن الزوج رفع ضغطها ولم يطلقها فقررت التحلص منه .. لذلك يجب ان يكون الازواج على حذر اذا طلبت الزوجه الطلاق فلا تتأخر فطلاقها خير من قتلك ايها الزوج
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
ابو عمار
الحشيش المغشوش في القهاوي دمر عقول المصريين
السعودي
كلامك صحيح اريج العبدالله سوريه باعترافها...لكن المقصوده في الخبر مو اريج المقصوده وحده ثانيه وهي ش. م

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