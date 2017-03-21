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تعرف علي 4 طرق للتخلص من الجوع بدون آثار جانبية

Time منذ 3 سنوات
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تعرف علي 4 طرق للتخلص من الجوع بدون آثار جانبية

متابعات (صدى):
رصدت احدي الدراسات العلمية عن 4 طرق مذهلة للسيطرة على الشهية والتخلص من الشعور بالجوع، دون التعرض لأي آثار جانبية ما قد تسببها الأدوية المضادة للبدانة أو مثبطات الشهية، وهي :

1 – الإكثار من شرب الماء

عندما تشعر بالجوع فعليك بشرب الماء، فإنه يملأ البطن دون إضافة سعرات حرارية، ما يجعلك تشعر بالشبع، كما أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم.

2 – الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أفضل طريقة للحد من الجوع، فهي تشعرك بالامتلاء لفترة طويلة نظراً لاستغراقها وقتا أطول في الهضم. وتشمل هذه الأطعمة: الأسماك، الدجاج، العدس ومنتجات الصويا، وغيرها.

3 – الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في إضفاء شعور الشبع، كما أنه يحتوي على مادة مغذية تسمى غالات، وهي تساهم في تنظيم الرغبة في تناول الطعام.

هذا بالإضافة إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي من خلال تعزيز القدرة على حرق الدهون ومنع تخزينها بالجسم.

4 – التمارين الرياضية

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في سد الجوع عن طريق تحفيز هرمونات الشبع بالجسم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

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