الشرطة الأمريكية تعتقل سعوديين لاختطاف سيدة والاعتداء الجنسي عليها بالقوة

عادل الحربي (صدى):

قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على مواطنين سعوديين وذلك بتهمة اختطاف سيدة والاعتداء عليها بالقوة في غرفة بأحد فنادق مقاطعة فايرفاكس بولاية فرجينيا، وأشارت تقارير محلية إلى أن الحادث وقع في الثالثة فجرًا يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر مارس الحالي.

وأضافت التقارير المحلية أن الحادث وقع عقب اتفاق امرأة على لقاء رجل كانت تتواصل معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم ذهبت معه إلى غرفة بأحد الفنادق، ثم جاء رجل آخر على أساس أنهم سيخرجون للسهر معا.

فيما ذكرت الشرطة أن الرجلين قاما بالاعتداء على السيدة ومنعاها من مغادرة الغرفة كما أخذا هواتفها المحمولة بحيث لا تتمكن من طلب خدمة الطوارئ 911، إلا أن حارس الأمن داخل الفندق ذهب للغرفة عقب سماعه صوتًا مرتفعًا، فقاما الرجلين بالاعتداء عليه.

هذا وقد أوضحت الشرطة أن السيدة والعامل تظهر عليهما بعض الإصابات لكنها لا تهدد حياتهما، وذكرت الشرطة وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام أمس الإثنين أن أحد المتهمين يدعى (ن.ع. 32 عامًا) وتم توجيه اتهامات له بالسرقة والاختطاف وتدمير ممتلكات ومنع شخص آخر من القيام بمهامّ عمله وفقًا للقانون.

هذا وقامت الشرطة باعتقال (ح. ف. 48 عامًا) وكانت الاتهامات الموجهة له السرقة والخطف والاعتداء الجنسي والاعتداء وتدمير الممتلكات، ومنع حارس من أداء عمله وفرض القانون.