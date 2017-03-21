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الشرطة الأمريكية تعتقل سعوديين لاختطاف سيدة والاعتداء الجنسي عليها بالقوة

Time منذ سنتين
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الشرطة الأمريكية تعتقل سعوديين لاختطاف سيدة والاعتداء الجنسي عليها بالقوة

عادل الحربي (صدى):
قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على مواطنين سعوديين وذلك بتهمة اختطاف سيدة والاعتداء عليها بالقوة في غرفة بأحد فنادق مقاطعة فايرفاكس بولاية فرجينيا، وأشارت تقارير محلية إلى أن الحادث وقع في الثالثة فجرًا يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر مارس الحالي.

وأضافت التقارير المحلية أن الحادث وقع عقب اتفاق امرأة على لقاء رجل كانت تتواصل معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم ذهبت معه إلى غرفة بأحد الفنادق، ثم جاء رجل آخر على أساس أنهم سيخرجون للسهر معا.

فيما ذكرت الشرطة أن الرجلين قاما بالاعتداء على السيدة ومنعاها من مغادرة الغرفة كما أخذا هواتفها المحمولة بحيث لا تتمكن من طلب خدمة الطوارئ 911، إلا أن حارس الأمن داخل الفندق ذهب للغرفة عقب سماعه صوتًا مرتفعًا، فقاما الرجلين بالاعتداء عليه.

هذا وقد أوضحت الشرطة أن السيدة والعامل تظهر عليهما بعض الإصابات لكنها لا تهدد حياتهما، وذكرت الشرطة وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام أمس الإثنين أن أحد المتهمين يدعى (ن.ع. 32 عامًا) وتم توجيه اتهامات له بالسرقة والاختطاف وتدمير ممتلكات ومنع شخص آخر من القيام بمهامّ عمله وفقًا للقانون.

هذا وقامت الشرطة باعتقال (ح. ف. 48 عامًا) وكانت الاتهامات الموجهة له السرقة والخطف والاعتداء الجنسي والاعتداء وتدمير الممتلكات، ومنع حارس من أداء عمله وفرض القانون.

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أحدث التعليقات

abdul
لا ادري *
الملل
الصوره ماهي واضحه
صواعق الشمال
عشرة آلاف ما بتعشيك ليله وحدة والله مدري منت ولده يبن القرني أن كانت عشرة آلاف م بتفكيك عشى ليله انت أفهم الهدف من الجائز وبالتالي تعال علق ياراعي العشى ،،
لا يهمونك انا مجنونك
تحية اجلال وحب وكرامة لكل اهل السنة في نيجيريا ولا عزاء للملالين وبوكو حرام سوى التراااااااب
زائر
لا تلوموا النصر انتم عارفين انهم مرضى نفسيين من جماعة ( أبو نفسية ) إدارة وإعلام ولاعبين وجمهور . مسموح لهم بكل شيء حتى الله يلطف بهم ويشفيهم من مرضهم الذي بدأ ينتشر بينهم وبقوة وحتى أصبحنا نشاهد حالات جديدة تخرج لنا وآخرها الوليد بن بدر الله يشفيه ويعافيه ...

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