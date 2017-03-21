مولود مهدد ببتر يده بسبب خطأ طبي بجازان .. ووالده يستغيث بوزير الصحة

حسن الجعفري (صدى):

تعرض مولود "خديج" لإصابة في يده، بعدما تم حقنه فيها بصورة خاطئة، بمستشفى أبو عريش العام بجازان حيث تحول جزء من يده إلى اللون الأسود، ما قد يؤدي إلى بترها.

وقال عبدالعزيز العلوان، والد الطفل،، أن ابنه الذي ولد خديجاً ظهرت فجأة في يده بقعة من الدم بها أثر حقنة بدأت تتجمع في الكف وتتحول إلى اللون الأسود؛ ليتم نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي، الذي رفض استقباله لعدم توفر سرير مضيفا أن ابنه قد تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بعسير؛ حيث أخبره الأطباء هناك بأن كل ما يستطيعون فعله هو الانتظار حتى يتوقف انتشار البقعة المتجلطة في اليد؛ لتحديد موضع البتر.

واستغاث العلوان بوزير الصحة، التدخل العاجل والتوجيه بعلاج ابنه في مستشفى متقدم من ناحية الإمكانات؛ لتلافي بتر يده.