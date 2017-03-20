بالصور.. سعادة زعيم كوريا الشمالية بإطلاق تجربة صاروخية مهمة

بيونغيانغ (صدى):

أظهرت صور جديدة التقطت لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أن، وهو في حالة سعادة كبيرة، أثناء تجربة صاروخية مهمة أجرتها بيونج يانج أمس.

وأشاد كيم جونج، أشاد باختبار المحرك الذي تم تصنيعه حديثا في موقع تونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ، واصفا التجربة الناجحة بأنها "ميلاد جديد" لصناعة الصواريخ في البلاد، واختراقا هائلا في برنامج البلاد الفضائي.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أن " العالم بأسره سيشهد قريبا مغزى هذا النصر الكبير الذي تحقق اليوم "، مشيرا إلى أن التجربة الصاروخية سيطلق عليها "ثورة 18 مارس" في سياق تطور النظام الصاروخي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المحرك الصاروخي سيساعد البلاد في امتلاك القدرة على إطلاق أقمار صناعية من بين الأفضل في العالم، مشيرة إلى أن هذا الاختبار أجري على نوع جديد من محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وتحظر الأمم المتحدة على بيونغ يانغ إجراء تجارب على صواريخ بعيدة المدى، ولكن كوريا الشمالية ترد بأن برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية سلمي، وهو ادعاء ترفضه الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون من كوريا الشمالية أنه خلال 5 سنوات سيطلقون أقمارا صناعية لمراقبة الأرض والاتصالات وهو ما سيكون بمثابة خطوة تكنولوجية متقدمة مشيرين إلى أن إطلاق مثل هذا الأقمار ووضعها في الفضاء يحتاج إلى محرك صاروخي قوي.