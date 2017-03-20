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بالصور.. سعادة زعيم كوريا الشمالية بإطلاق تجربة صاروخية مهمة

Time منذ سنتين
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بالصور.. سعادة زعيم كوريا الشمالية بإطلاق تجربة صاروخية مهمة

بيونغيانغ (صدى):
أظهرت صور جديدة التقطت لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أن، وهو في حالة سعادة كبيرة، أثناء تجربة صاروخية مهمة أجرتها بيونج يانج أمس.

وأشاد كيم جونج، أشاد باختبار المحرك الذي تم تصنيعه حديثا في موقع تونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ، واصفا التجربة الناجحة بأنها "ميلاد جديد" لصناعة الصواريخ في البلاد، واختراقا هائلا في برنامج البلاد الفضائي.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أن " العالم بأسره سيشهد قريبا مغزى هذا النصر الكبير الذي تحقق اليوم "، مشيرا إلى أن التجربة الصاروخية سيطلق عليها "ثورة 18 مارس" في سياق تطور النظام الصاروخي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المحرك الصاروخي سيساعد البلاد في امتلاك القدرة على إطلاق أقمار صناعية من بين الأفضل في العالم، مشيرة إلى أن هذا الاختبار أجري على نوع جديد من محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وتحظر الأمم المتحدة على بيونغ يانغ إجراء تجارب على صواريخ بعيدة المدى، ولكن كوريا الشمالية ترد بأن برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية سلمي، وهو ادعاء ترفضه الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون من كوريا الشمالية أنه خلال 5 سنوات سيطلقون أقمارا صناعية لمراقبة الأرض والاتصالات وهو ما سيكون بمثابة خطوة تكنولوجية متقدمة مشيرين إلى أن إطلاق مثل هذا الأقمار ووضعها في الفضاء يحتاج إلى محرك صاروخي قوي.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ههههههههههههه هههههههه كرونا .. ياكروناا كل الناس خايف
❤❤❤ arrayyan 🎼الريان 🎶🎻💚💚
هذي ليست سرقه بل سطو . وهو القيام ب محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة سواء بالتهديد أو وضع الضحية في حالة خوف،
عبدالرحمن
لا فض فاك ابا محمد مقال في الصميم
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
سوال ل عايض القرني ما حكم السرقه ... وهل تجوز توبته ... ههههههههههه
أبو عبد الرحمن ✍️
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ومما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل شر : أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التامات , من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) فقد جاءت الأحاديث دالة على أنها من أسباب العافية ، وهكذا : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء , فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حتى يمسي ومن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح ) . فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنَّة : كلها من أسباب الحفظ والسلامة والأمن من كل سوء . فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان بها في أوقاتها , والمحافظة عليها ، وهما مطمئنان ، وواثقان بربهما سبحانه وتعالى ، القائم على كل شيء ، والعالِم بكل شيء ، والقادر على كل شيء ، لا إله غيره ولا رب سواه , وبيده التصرف والمنع والضر والنفع , وهو المالك لكل شيء عز وجل " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 454 ، 455 )

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