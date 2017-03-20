مدني خميس مشيط يخمد حريقاً في عدد من المحلات التجارية

محمد بن طحيطح (صدى):

اخمد الدفاع ال‏مدني بخميس مشيط حريقاً نشب في عدد من المحلات التجارية تحت الإنشاء بسبب عمليات اللحام دون أي إصابات ولله الحمد صرح بذلك في موقع المديرية العامة للدفاع المدني ( تويتر ) .