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حمام سباحة بالدمام يصرع ثلاثة أطفال هنود

Time منذ 3 سنوات
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حمام سباحة بالدمام يصرع ثلاثة أطفال هنود

حمود الدهمشي (صدى):
غرق ٣ أطفال هنود في حمام سباحة في مدينة الدمام مساء الاثنين الماضي وفقا لموقع «مانوراما».

وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، الخميس (٢ مارس ٢٠١٧)، إن الأطفال الثلاثة هم (شاماز (٧ سنوات)، سوفان (٥ سنوات) شقيقان، وقريب لهم آخر يدعى هارد ٥ سنوات).

وأضاف الموقع أن والدي الأطفال يعملان في شركة PCI في الدمام، ويقيمان في منازل قريبة من عملهما بالشركة.

وأوضح الموقع أن الأطفال الثلاثة ذهبوا إلى حمام السباحة دون علم الأسرة، وبعد غيابهم لفترة بدأ البحث عنهما، وعثر عليهم غرقى في مساء يوم الاثنين.

وتابع " مانوراما " أن شاماز يدرس في الصف الثاني بالمدرسة الهندية الملحقة بالسفارة في الدمام، والطفلان سوفان وهارد يذهبان للروضة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الجثامين إلى بلادهم.

الدمام
أطفال
الجثامين
حمام سباحة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يستاهل .. طالما تجوز حده ..
ابو محمد 😎
هذي البياخه بعينها ..
ابو محمد 😎
خيبه ..
ابو محمد 😎
آخذينها فوضى .. سيلقون العقاب الصارم ..
ابو محمد 😎
راح يجرونهم بآذانهم ويعلموهم كيف جزاء التمرد ..

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