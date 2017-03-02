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بالصور.. جمرك جسر الملك فهد يحبط 120 زجاجة خمر

Time منذ 3 سنوات
Views 2262
بالصور.. جمرك جسر الملك فهد يحبط 120 زجاجة خمر

طلال الغامدي (صدى):
نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط كمية من الخمور بلغ عددها (120) زجاجة وذلك بعد أن تم محاولة تهريبها في عمليتين منفصلتين بعد أن تم إخفائها داخل تجاويف الديكور الداخلي والخارجي للمركبتين.

أوضح ذلك الأستاذ ضيف الله العتيبي مدير عام جسر الملك فهد المكلف وفي المحاولة الأولى عند قدوم إحدى المركبات وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها (60) زجاجة مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة، وفي المحاولة الثانية عند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها (60) زجاجة مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خزان الوقود .

وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
دعوى وليس حقيقة..
انور المالكي
عادي وين الغلط قالت له اركب ورا وانا اوصلك
ابو محمد
تنذكر ولا تنعاد ..
ابو محمد
الله يعين .
ابو محمد
طيب ,,

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