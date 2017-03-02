بالفيديو.. الملك سلمان من البرلمان الإندونيسي: الإرهاب من أكبر التحديات للأمة الإسلامية

فهد العبدالله (صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، وصدام الثقافات، وعدم احترام سيادة الدول، والتدخل في شؤونها تستدعي تضافر الجهود والمواقف لمواجهتها خدمة للمصالح المشتركة والأمن والسلام الدوليين.

وثمن الملك خلال مخاطبته صباح اليوم " الخميس " البرلمان الإندونيسي ضمن زيارته الحالية لإندونيسيا، الأدوار التي لعبها البرلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، معبراً عن إشادته بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال الزيارة.