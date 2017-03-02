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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الملك سلمان من البرلمان الإندونيسي: الإرهاب من أكبر التحديات للأمة الإسلامية

Time منذ 3 سنوات
Views 1994
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بالفيديو.. الملك سلمان من البرلمان الإندونيسي: الإرهاب من أكبر التحديات للأمة الإسلامية

فهد العبدالله (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، وصدام الثقافات، وعدم احترام سيادة الدول، والتدخل في شؤونها تستدعي تضافر الجهود والمواقف لمواجهتها خدمة للمصالح المشتركة والأمن والسلام الدوليين.

وثمن الملك خلال مخاطبته صباح اليوم " الخميس " البرلمان الإندونيسي ضمن زيارته الحالية لإندونيسيا، الأدوار التي لعبها البرلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، معبراً عن إشادته بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال الزيارة.

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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