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مصر تعيد فتح موانىء السويس والعريش أمام حركة الملاحة البحرية

Time منذ 3 سنوات
Views 1975
مصر تعيد فتح موانىء السويس والعريش أمام حركة الملاحة البحرية

القاهرة (صدى):
فتحت السلطات المصرية، موانئ محافظة السويس وميناء العريش، أمام حركة الملاحة البحرية، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح .

وقال ملاك يوسف، المتحدث باسم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن موانئ الأدبية والزيتيات وبورتوفيق والغردقة والسخنة والأتكة على البحر الأحمر عادت إلى العمل، فيما أكدت مصادر بمحافظة شمال سيناء على إعادة فتح ميناء العريش على البحر المتوسط.

وقالت المصادر في محافظة جنوب سيناء إن السلطات أعادت فتح مرسى اليخوت في شرم الشيخ لكنها نفذت قراراً بإلغاء جميع الرحلات البحرية والغوص في البحر الأحمر.

وأوضح إيهاب محي، رئيس الشركة المصرية للملاحة الجوية، أن حركة الطيران عادت لطبيعتها صباح اليوم بعد ارتباك تسبب فيه انخفاض مستوى الرؤية أمس.

مصر
ميناء السويس
ميناء العريش
حركة الملاحة البحرية
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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
لاحول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
الله يرحمه ويغفر له
غييييوووورررر
الله يرحمه ويغفر له
محمد تمام
ع. س. ع احسنت
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يادكتور على هاالإرشادات الطيبه ..

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