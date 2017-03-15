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الكلباني: مشروبات الطاقة تسبب أمراض خطيرة .. فيديو

Time منذ 3 سنوات
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الكلباني: مشروبات الطاقة تسبب أمراض خطيرة .. فيديو

طلال الغامدي (صدى):
طالب الشيخ عادل الكلباني، إمام مسجد المحيسن بالرياض، الشباب بعدم تناول مشروبات الطاقة؛ عازياً ذلك إلى خطورتها على صحتهم وتسببها في الإصابة بالجلطات.

واستضاف الكلباني خلال مقطع فيديو متداول على "تويتر"، شاباً تعرّض للإصابة بجلطة في القلب، قال إنها بسبب مشروب الطاقة؛ حيثُ بيّن الشاب ويدعى "منصور" أنه فوجئ عقب تناوله عبوتين لمشروب طاقة في أحد الاختبارات الرياضية بتعرضه لارتفاع في درجة الحرارة وحالة إغماء، ليستفيق بعدها على إصابته بالجلطة وعدم قدرته على الحركة.

ووجه "منصور" نصيحة لجميع الشباب بعدم تناول مشروبات الطاقة؛ كونها لا تأتي بفائدة لمتناولها وقد تصيبه بأمراض خطيرة هم في غنى عنها.

 

الشباب
الكلباني
مشروبات الطاقة
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع التوضيح
عبدالله
فكره حلوه وسهل تنفيذها في اي جراش سيارات حتى مو شرط مول.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بنتجاوزها بإذن الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحظتها سبحان الله

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