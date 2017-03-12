عامل مصري يزرع قنبلة بمكتب تأمينات طمعا في مكافأة

القاهرة (صدى):

كاد عامل مصري أن يودي بحياته وعشرات المدنيين، عندما قام بزراعة عبوة ناسفة بمكتب التأمينات والمعاشات بميدان ابن سندر دائرة قسم الزيتون بالقاهرة، طمعا في مكافأة مالية.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن العامل المتهم أبلغ الأجهزة الأمنية من قبل عن وجود عبوة ناسفة، وأبطلت الشرطة مفعولها وكافأه الأمن، بمبلغ مالى على ذلك، فأراد أن يكرر الفعلة إلا أن هذه المرة انفجرت العبوة، كما كشفت عن العثور على أسلاك كهربائية وأدوات تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، داخل منزل المتهم، الذي صدر أمرا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة من قبل بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بجوار مبنى مكتب التأمينات والمعاشات الذى وقع به الانفجار، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطنى حول الواقعة، وانتداب رجال المفرقعات والمعمل الجنائى للفحص واستدعاء العاملين بالمكتب لسماع أقوالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت مساء الخميس الماضى، بلاغا بسماع صوت دوى بميدان "ابن سندر" بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتبين أن مصدر الدوى صادر من العقار رقم 12 شارع ابن سندر بالطابق الأول والمستغل كمكتب للتأمينات والمعاشات نتيجة انفجار عبوة بدائية الصنع، عثر عليها أحد العمال أمام المكتب وأثناء قيامه بمحاولة التحفظ عليها انفجرت دون وقوع أى تلفيات أو إصابات.