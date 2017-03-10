بالصور: العتيبي يرعى تكريم الدعوة للمتطوعين في الملتقى الثامن بالحجرة

حامدالعمري (صدى):

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحجرة حفلا لتكريم المتطوعين والذين عملوا في الملتقى الثامن ( هدى وهداية ) والذي استمر لمدة ثمان أيّام وافتتحه سعادة وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري واستضاف كوكبة من المشايخ كالشيخ صالح بن عواد المغامسي والشيخ سعيد بن مسفر القحطاني وغيرهم من رجال العلم وحضره أكثر من عشرة الاف شخص .

وشمل الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة والتي استفاد منها أيضا الأطفال والأسر والجاليات المقيمة في المحافظة، وبعض الأركان المصاحبة كركن علمني الفاتحة والذي أشرف عليه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة ،وركن الحجرة بلا سكري والذي اشرف عليه مستشفى الحجرة بالتعاون مع جامعة الطائف.

ولقد بدأ حفل التكريم بآي من الذكر الحكيم تلاه كلمة لرئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة الدكتور مرضي بن أحمد الزهراني والذي شكر المتطوعين والمتطوعات والذي بلغ عددهم أكثر من ١٧٠ متطوعا ومتطوعة ضحوا بأوقاتهم لأكثر من شهر من أجل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لفعاليات وبرامج الملتقى داعيا الله أن يجزاهم ويبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم .

كما شكر الدكتور مرضي محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي ورئيس البلدية الاستاذ علي بن عبدالرحمن آل محيا ومدير مكتب التعليم بالحجرة الاستاذ إبراهيم خلف وجميع مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والجهات الخيرية ورجال الأعمال وشيوخ وأعيان المحافظة والذي ساهموا بأموالهم وأوقاتهم لانجاح الملتقى .

ثم ارتجل محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي بكلمة شكر فيها الدكتور مرضي والمتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في نجاح الملتقى الدعوي مؤكدا تميز المكتب الدعوي في جميع برامجه .

وبعدها تم تكريم المتطوعين بشهادات شكر وتقدير وهدايا أخرى عينية ومن ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة .