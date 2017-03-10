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مارك كلاتينبرج يرد بقوة على هجوم الصحافة الإنجليزية

Time منذ 3 سنوات
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مارك كلاتينبرج يرد بقوة على هجوم الصحافة الإنجليزية

عبدالله المسروري (صدى):
ردّ الإنجليزي مارك كلاتينبرج، مدير دائرة التحكيم السعودي على انتقادات وسائل الإعلام في بلاده، بعد رحيله عن الدوري الإنجليزي واستقراره في السعودية.

وهاجمت الصحف الإنجليزية الكبرى، مارك كلاتينبرج، أفضل حكم لعام 2016، بعد قبوله بخلافة هاوارد ويب في منصب مدير دائرة التحكيم السعودي، واتهمته بأنه سعى خلف المال بدلًا من التواجد بنهائيات مونديال 2018.

وقال كلاتينبرج أمس الخميس في تصريحات صحفية: " لدي خبرة طويلة، وأمضيت عامًا رائعًا في 2016 عندما أدرت نهائي دوري أبطال أوروبا، وبطولة اليورو " .

وأضاف: " عندما تحدث معي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان عرضه مثار اهتمام كبير بالنسبة لي، لكي أقدم خبراتي وما تعلمته في الملاعب الإنجليزية، وأضيف إلى خبراتي كحكم من خلال الاحتكاك بأماكن وبيئات أخرى " .

وتابع الحكم الشهير: " التواجد هنا فرصة عظيمة وسعيد باقتناصها، وأتطلع للاستفادة منها، وألقي وراء ظهري ما يقال عني " .

وعن تلك النقطة تحديدًا واصل الحديث قائلًا: " أنا كحكم عليّ أن أفهم نفسية الرياضة والعاملين فيها، وأتعلم مما يحدث حولي، مع ذلك لا أنصت لما تقوله وسائل الإعلام لكي أقدم أفضل ما عندي، وأعتقد أنني سأقدم أداءً جيدًا في المستقبل " .

الصحافة الإنجليزية
مارك كلاتينبرج
مدير دائرة التحكيم السعودي
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
وليد
الله يكون في العون، الدعوة خربانة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي
مغرد
مستحيل اخذ من موقع حراج كله نصب
سوسن
يقول أحد الأطباء: إنني لاحظت من دراسة أجريتها بنفسي لأكثر من 600 مريض يعانون من هذا المرض أن أكثر من 95% منهم لا ينامون على الشق الأيمن من أجسامهم!، ففوائد النوم على الشق الأيمن يطول الحديث عنها ولكن بخصوص الإرتجاع الحمضي للمعدة وجدت من خلال دراساتي أن التكوين التشريحي لعضلة الفؤاد يغلق بإحكام تام عند النوم على الشق الأيمن بعكس كل الأوضاع الأخرى، كذلك أثبت العلم بأن الإفراز الحمضي للمعدة يزيد ليلاً، أي عند النوم فتخيل أخي القارئ إن لم يحكم إغلاق عضلة الفؤاد ماذا سيحدث!، كذلك أثبت العلم بأن النوم على الشق الأيمن يساعد في تسريع عملية الهضم وتفريغ المعدة من الطعام والشراب. وجه الإعجاز: جاء الدين الإسلامي الحنيف ليعلم العباد كيف تكون العبادة الصحيحة، وكيف يمارس الناس عاداتهم بسلامة ورشد، ومن تلك العادات النوم، (ففي الهدي النبوي العديد من الآداب والأحكام المتعلقة به)، ومن أهمها النوم على الجانب الأيمن.

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