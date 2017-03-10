مارك كلاتينبرج يرد بقوة على هجوم الصحافة الإنجليزية

عبدالله المسروري (صدى):
ردّ الإنجليزي مارك كلاتينبرج، مدير دائرة التحكيم السعودي على انتقادات وسائل الإعلام في بلاده، بعد رحيله عن الدوري الإنجليزي واستقراره في السعودية.
وهاجمت الصحف الإنجليزية الكبرى، مارك كلاتينبرج، أفضل حكم لعام 2016، بعد قبوله بخلافة هاوارد ويب في منصب مدير دائرة التحكيم السعودي، واتهمته بأنه سعى خلف المال بدلًا من التواجد بنهائيات مونديال 2018.
وقال كلاتينبرج أمس الخميس في تصريحات صحفية: " لدي خبرة طويلة، وأمضيت عامًا رائعًا في 2016 عندما أدرت نهائي دوري أبطال أوروبا، وبطولة اليورو " .
وأضاف: " عندما تحدث معي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان عرضه مثار اهتمام كبير بالنسبة لي، لكي أقدم خبراتي وما تعلمته في الملاعب الإنجليزية، وأضيف إلى خبراتي كحكم من خلال الاحتكاك بأماكن وبيئات أخرى " .
وتابع الحكم الشهير: " التواجد هنا فرصة عظيمة وسعيد باقتناصها، وأتطلع للاستفادة منها، وألقي وراء ظهري ما يقال عني " .
وعن تلك النقطة تحديدًا واصل الحديث قائلًا: " أنا كحكم عليّ أن أفهم نفسية الرياضة والعاملين فيها، وأتعلم مما يحدث حولي، مع ذلك لا أنصت لما تقوله وسائل الإعلام لكي أقدم أفضل ما عندي، وأعتقد أنني سأقدم أداءً جيدًا في المستقبل " .