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 تدشّين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بصحة عسير

Time منذ 3 سنوات
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 تدشّين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بصحة عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان معرض وفعاليات ( الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ) تحت شعار " أربعين في أربعين وقاية وشفاء"، بمقر مستشفى عسير المركزي، حيث قام بقصّ الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ليتجول بعد ذلك على محتويات وأركان المعرض المصاحب لهذه الفعاليات والمزمع تفعيلها من قبل المستشفيات والقطاعات الصحية بمراكز ومحافظات  المنطقة .من جانبه أضاف مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور احمد غزواني بأن إدارته سخّرت كافة إمكانياتها لتنفيذ الحملة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الصحية الأهلية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.

يُذكر أن المعرض يستمر لمدة أسبوع  بهدف تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار السرطان بتجنب بعض المفاهيم الخاطئة وضرورة الفحص المبكر من خلال استشارات طبية تقدم في مجال التوعية والتثقيف الصحي.

وقد حضر التدشين المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، ونائبه ظافر الشهراني، ومدير إدارة التوعية الصحية بالمديرية الدكتور مترك آل مترك، ومدير إدارة مكافحة التدخين والدكتور محمد قرنان، وعدد من منسوبي صحة المنطقة.

مستشفى عسير المركزي
الدكتور محمد بن علي الهبدان
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
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كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

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