 تدشّين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بصحة عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان معرض وفعاليات ( الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ) تحت شعار " أربعين في أربعين وقاية وشفاء"، بمقر مستشفى عسير المركزي، حيث قام بقصّ الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ليتجول بعد ذلك على محتويات وأركان المعرض المصاحب لهذه الفعاليات والمزمع تفعيلها من قبل المستشفيات والقطاعات الصحية بمراكز ومحافظات المنطقة .من جانبه أضاف مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور احمد غزواني بأن إدارته سخّرت كافة إمكانياتها لتنفيذ الحملة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الصحية الأهلية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.
يُذكر أن المعرض يستمر لمدة أسبوع بهدف تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار السرطان بتجنب بعض المفاهيم الخاطئة وضرورة الفحص المبكر من خلال استشارات طبية تقدم في مجال التوعية والتثقيف الصحي.
وقد حضر التدشين المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، ونائبه ظافر الشهراني، ومدير إدارة التوعية الصحية بالمديرية الدكتور مترك آل مترك، ومدير إدارة مكافحة التدخين والدكتور محمد قرنان، وعدد من منسوبي صحة المنطقة.