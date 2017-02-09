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الأعداد السابقة للصحيفة

شيخ قرية مات منذ 35 يوما وفتحوا قبره فاكتشفوا أنه توفي من ساعات

Time منذ 3 سنوات
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شيخ قرية مات منذ 35 يوما وفتحوا قبره فاكتشفوا أنه توفي من ساعات

القاهرة (صدى):

شهدت مدينة قوص، التابعة لمحافظة قنا جنوب مصر واقعة مثيرة وتفاصيلها غريبة لا يصدقها عقل، لكن تأكيدات شهودها على صحتها جعلتها كروايات الأساطير.

تعود احداث الواقعة عندما حدثت أمرت النيابة العامة باستخراج جثة مواطن يدعى محمد عبدالوهاب مصطفى 55 عاماً توفي منذ 35 يوماً استجابة لطلب أسرته بنقله من تلك المقبرة لمقبرة أخرى، حيث أتى في رؤيا منامية لعدد من أقاربه، وطلب نقله لمكان خلوته بمنزله، التي كان يتعبد ويصلي فيها قبل وفاته.

أمرت النيابة العامة بنقل الجثة بحضور وفد أمني وطبيب شرعي، وكانت في انتظارهم مفاجأة أخرى؛ حيث أكد الطبيب الشرعي أن الجثة سليمة ولم تتحلل أو يصيبها أي تعفن، مضيفاً أنه بالكشف الظاهري على الجثة تبين أن صاحبها متوفى منذ ساعات فقط وليس 35 يوماً.

شيع أهالي القرية الجثمان لمكان دفنه الجديد وسط تهليل وصياح وتكبيرات وزغاريد، مؤكدين أنه كان عابداً وزاهداً وناسكاً ويجلس في خلوته أكثر مما كان يجلس مع أهله، فيما قال أحد الأهالي إن أسرته قررت إنشاء ضريح له بمنزله تكريما له.

اكد عمدة القرية صحة الواقعة، مؤكداً أن المتوفى كان رجلاً زاهداً وناسكاً وأخلاقه لم يشهدوا لها مثيلا.

واضاف إنه كان يعمل شيخاً للقرية ويحل مشكلات الأهالي بحكمة شديدة، وكان الجميع يحبونه لأخلاقه العالية وسعة صدره التي كانت تحتوي جميع من تعامل معه، كما كان من حفظة القرآن الكريم، ويمكث في خلوته بمنزله ساعات طويلة يقضيها في الصلاة والتعبد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله اعلم بحالكم ..
رائد
البنت قاصرة و العيب مو فيها و إنما في أهلها الساقطين للمتاجرة في بنتهم
زائر
كرونا ردع المدن السياحيه ام البارات في العالم ومدن الخطيئه بتايا وغيرها كثير في اوربا صارت خاويه مافيها من يوطوط ---------ماروق الدايلر والفشنستا
ابو محمد
رحم الله الامير عبد المحسن ، واطال بعمر خادم الحرمين الشريفين .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله .. .. ربنا يريد بنا خير ..

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