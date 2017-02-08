زرع محفزات إلكترونية لمريض عشريني تغنيه عن جهاز التنفس الصناعي

محمد بن طحيطح (صدى):
بفضل الله تمكن مريض عشريني أصيب في حادث مروري قبل أربع سنوات أدى إلى شلل رباعي وإعتماد كلي على جهاز التنفس الصناعي لشلل أعصاب الحجاب الحاجز الصدري من الإستغناء عن جهاز التنفس الصناعي وذلك بعد عملية ناجحة أجريت له بمستشفى عسير المركزي لزرع محفزات إلكترونيه للحجاب الحاجز وذلك بإرسال نبرات لإنقباض عضلات الحجاب الحاجز وإتمام عمليه التنفس ميكانيكياً موصول بجهاز منظم خارجي سهل الاستعمال .
وأوضح الفريق الطبي أنه تم إدراج المريض ببرنامج علاجي خاص للإستغناء عن جهاز التنفس بطريقة تدريجية إلى أن يتم الإستغناء تماماً عن جهاز التنفس الصناعي .
وتأتي هذه الإجراءات حرصاً من المستشفى على أن يلتحق المريض بعائلته في المنزل والبقاء بينهم بعد أربع سنوات أمضاها المريض على سرير بالعناية المركزة وسينعكس ذلك إيجابياُ علي نفسية المريض وعائلته وسيكون هناك متابعة دورية للمريض في منزله بواسطة فريق طبي مختص.