بالصور..انتشال جثة غريق من سد وادي ثراد في الباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من انتشال جثة غريق من سد وادي ثراد بمحافظة العقيق.

ومن جانبه ،أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه في تمام الساعة 6:58 من مساء اليوم تبلغت عمليات الدفاع المدني عن الدوريات الأمنية بالعقيق عن وجود مركبة وممتلكات شخصية بجانب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق .

وتابع إنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجدت بعض الممتلكات الشخصية ، ومن خلال معاينة الموقع ولما سبق اتضح أن هناك شبهة غريق داخل السد وتم نزول الغواص وبعد البحث في حوض السد تم إخراج الغريق من داخل مياه السد وتم تسليم الجثة للشرطة بحكم الاختصاص.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين عدم السباحة في تلك المواقع لما تشكله من خطورة على أمهر السباحين وذلك لوجود المياه الراكدة اللزجة التي تعيق حركة السباح .