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« التجارة » تستدعي 64 مركبة من طراز رولز رويس جوست لخلل في الوسائد الهوائية

Time منذ 3 سنوات
Views 2993
« التجارة » تستدعي 64 مركبة من طراز رولز رويس جوست لخلل في الوسائد الهوائية

عادل الحربي (صدى):
استدعت وزارة التجارة والاستثمار 64 مركبة صالون من طراز “رولز رويس جوست – 2012 – 2013″؛ لخلل في برمجة حساس الوسائد الهوائية.

و اوضحت الوزارة ان الخلل قد يترتب عليه خروجها بطريقة غير آمنة.

وزارة التجارة والاستثمار
الوسائد الهوائية
خلل
طراز رولز رويس جوست
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مقرود هذا الطفل الجاهل .. .. الحمد لله على سلامته ,, لعله ينتبه ما يكررها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه وجميع المسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
د محمد ماجد بخش
نصل الجدول بما قبله لذوي العقول المفكرة 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 64 63 00 00 00 00 64 63 72 71 70 69 68 67 66 65 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 80 79 78 77 76 75 74 73 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 64 63 00 00 00 00 64 63 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 18 17 16 15 14 13 12 11 العلاقة الممثلة للحالة قد تقتصر على الصف وقد تتخطاه وقد ينشأ لها صف خاص وقد تكون جزءا من صف ممتد يتعداها لتمثيل آخر.
ماجد القحطاني
ترامب يبحث عن إعادة الثقة بشتى الوسائل الممكنة فلا تتحمس كثيرا.. ثم اننا امتثلنا لأمر الدولة والشيوخ لا يملكون القرار ، اشرد من سياسة القطيع ومع الخيل يا شقراء حتى يكون لك مبدأ..
بلبل البحر
أحسنتِ.. وفقك الله ونفع بك

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