اديس ابابا تستقبل 9 يمنيين تم ترحيلهم من أميركا

وكالات (صدى):

استقبلت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا 9 يمنيين بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة، تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مسلمين ولاجئين من 7 دول إسلامية بينها اليمن.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي الإثيوبي “نيغري لينجو” في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن 9 يمنيين وصلوا خلال الأيام الماضية من الولايات المتحدة إلى العاصمة الإثيوبية عبر الخطوط الجوية الوطنية، دون أن يحدد المدن الأميركية التي تم ترحيلهم منها.

وأضاف أن الـ9 قد توجهوا إلى جيبوتي للعودة إلى بلادهم بحسب رغبتهم.

وأشار إلى أن بلاده كأي بلد وصل إليها المرحلون عبر الخطوط الجوية الإثيوبية التي تسير رحلات يومية إلى عدد من المدن الأميركية.

وشمل القرار الذي وقعه ترامب، الجمعة الماضية، حظر مواطني سبع دول شرق أوسطية من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، هي سوريا والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا وإيران.

وتوقع المسؤول الإثيوبي عدم تأثر العلاقات بين أميركا وبلاده في فترة إدارة ترامب، في إطار السياسات التي سيتخذها الأخير في العلاقات الخارجية الأميركية.

وقال إن علاقات البلدين استراتيجية وترتبط بمصالح أهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحرص الولايات المتحدة على مصالحها مع إثيوبيا والمنطقة.

وتناول “لينجو” في مؤتمره الصحفي الوضع الداخلي ولفت إلى أن بلاده “استضافت قمة من أنجح القمم الأفريقية التي أكدت على استعادة الأمن والسلام في البلاد، بموجب قانون الطوارئ عقب احتجاجات شهدتها عدة مناطق في إقليمي أوروميا وأمهرا، خلال يوليو وأغسطس آب الماضيين”.