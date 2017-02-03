تبوك تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوي

محمود البلوي (صدى):

سجلت مدينة تبوك فجر اليوم وبعض القرى والمراكز شمال وغرب المدينة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة التي تعد الأكبر منذ أعوام بعيدة , حيث انخفضت درجات الحرارة معها لما دون الصفر المئوي , مما تسبب في تجمد المياه في المواقع المكشوفة وخزانات المياه وتكون الصقيع القارس على أطراف وأرياف المنطقة وخاصة الشمالية منها .

ورصدت العدسات تجمد المياه في التجمعات المائية والمواقع المفتوحة بمركزي علقان والزيتة 190 كم شمال مدينة تبوك , التي لامست درجات الحرارة فيها الـ 4 تحت الصفر , فيما سجلت باقي مدن ومحافظات ومراكز المنطقة درجات حرارة متفاوتة بلغت الصفر المئوي وما دون .

وتعد موجة الصقيع التي تمر بها المنطقة رغم قساوتها من بشائر موسم بذرة " الست " والتي قال عنها عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنها من بشائر الخير التي سيتمكن من خلالها المزارعون من البدء في زراعة جميع محاصيل الخضروات والحبوب وتكون ذات جودة عالية في حال البدء بقطافها , وتستمر لمدة ستة أيام بدءً من صبيحة هذا اليوم , وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بهذه السمة وموطنها 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب.

وأشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن التقلبات المناخية التي تكون على أشدها مما يحفز الأرض لقبول أي بذرة سواء كانت شتوية أو صيفية لأن البذور التي ترفضها الأرض في أول النهار ستقبلها في آخره بسبب ضعف مناعة باطن الأرض في مثل هذه الحالات التي تشتد فيها الأجواء برودة , ناصحا المزارعين إلى استغلال هذه الأيام والمبادرة بالزراعة فيها لحصولهم على أفضل المنتوجات الغذائية التي يتطلبها المستهلك والأسواق المحلية .

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاتها من موجة البرد القارسة التي تشهدها منطقة تبوك والمناطق الشمالية حيث ستبلغ الصغرى في مدينة تبوك اليوم وفجر غد 1 تحت الصفر فيما تفوق سرعة الرياح العشرين كلم في الساعة في المناطق المفتوحة.