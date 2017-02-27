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بالصور ..إحباط تهريب أكثر من 18 ألف زجاجة خمور بجمرك الملك فهد

Time منذ 3 سنوات
Views 4055
Comment 9
بالصور ..إحباط تهريب أكثر من 18 ألف زجاجة خمور بجمرك الملك فهد

خالد الغامدي (صدى):
نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط تهريب كمية كبيرة من زجاجات الخمور، 18.888 زجاجة خمور، بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.

أوضح ذلك مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي ، مبيناً أن رجال الجمارك بعد قيامهم بتفتيش إحدى الشاحنات القادمة، عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 18.888 زجاجة، مخبأة داخل كراتين مياه بمقدمة صندوق الشاحنة لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, مبرزا النجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية البرية, الجوية, البحرية وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
دعوى وليس حقيقة..
انور المالكي
عادي وين الغلط قالت له اركب ورا وانا اوصلك
ابو محمد
تنذكر ولا تنعاد ..
ابو محمد
الله يعين .
ابو محمد
طيب ,,

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