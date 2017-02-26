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استشاري يوجه نصائح لتلافي أمراض موسم عقرب الدم

Time منذ 3 سنوات
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استشاري يوجه نصائح لتلافي أمراض موسم عقرب الدم

طلال الغامدي (صدى):
دعاء استشاري طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور خالد العمري إلى أخذ الحذر من الأيام الأخيرة لفصل الشتاء والذي تشهدها الأجواء هذه الأيام، وتسمى في عرف المجتمع بـ " عقرب الدم " .

وأوضح العمري أن من أعراض أمراض الشتاء: التهاب الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، الزكام، ألم البطن، الاستفراغ، والإسهال، مؤكداً أن جميع هذه الأمراض ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من قبل الشخص، وبالتالي يكون عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

وأضاف أن نزلات البرد هي الأعلى؛ نتيجة فيروس يتسبب في نقص المناعة للأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، مما يسبب العطاس والزكام والتهابات الشعب الهوائية، كذلك فيروس الأنفلونزا الذي يعد الأكثر انتشاراً وخطورة خاصة للذين يعانون من نقص في المناعة أو أمراض مزمنة أو كبار السن، أو حتى للأطفال في المدارس التي تشهد تجمع عدد كبير من الطلاب في مكان واحد، وهو ما يسهّل سرعة انتشار الفيروس بينهم والتعرض للمرض، وهذا ناتج عن عدم أخذ الاحترازات الضرورية اللازمة، كعدم التدفئة الجيدة بلبس الملابس الثقيلة، وعدم لزوم المنزل وقت انخفاض درجات الحرارة والخروج دون ضرورة، كذلك تجاهل أخذ التطعيمات اللازمة للأنفلونزا .

وقدم العمري عدداً من النصائح الطبية لتلافي التعرض لأمراض الشتاء والوقاية؛ منها: التدفئة، ووضع الوشاح لتغطية الوجه والأنف، مما يساعد في الحماية من التعرض لنزلات البرد وحالات الربو، بالإضافة لشرب السوائل الساخنة، وغسل اليدين؛ للحدّ من انتقال الفيروس.

يذكر أن موسم عقرب الدم هو موسم شتوي يستمر لمدة 13 يوماً يكثر فيه الغبار، وتنتشر فيه أمراض تغيّر الطقس، كما تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومفاجئ، ويصاحبها عدد من الأمراض، أبرزها نزلات البرد والأنفلونزا ونوبات الربو، خاصة عند الأشخاص المصابين بحساسية الربو وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالبرد، كجفاف البشرة وحساسية الجلد وجفاف اليدين والنزلات المعوية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلاماااات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا أستغلال😠
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونهم أصحاب البشرة السوداء سوقهم مو ماشي الا عندنا أما في الصين ماكلين هوى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحوووووول

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