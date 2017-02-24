محامي الدوسري: الحالة الصحية لخالد تمنعنا من الحصول على معلومات

علي القحطاني (صدى):
أكد سعود متعب بن قويد محامي السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري، الجمعة، أن الحالة الصحية لخالد الدوسري صعبة جداً و تمنعنا من الحصول منه على معلومات.
و قال بن قويد في سلسلة تغريدات : من أصعب القضايا على المحامي عندما تمتزج القضية بفصول من الظلم وفصول من المعاناة الإنسانية فتؤثر بشخصية المحامي مشيرًا إلى أن فريق الدفاع لم يسمع خالد خلال سنة كاملة سوى (أنا لست مذنبا ومتى تجي الطائرة السعودية؟) متسائلًا" فماذا بعد هذا؟.
و أضاف بن قويد أن فريق الدفاع يشعر بالحزن عندما يلتقي خالد ويخرج دون أن يحصل منه على معلومة مفيدة لقضيته وذلك بسبب حالته الصحية.
واختتم بن قويد تغريداته قائلاً : المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مثل هذه القضايا بلا شك محاسبون أمام الله ثم أمام المجتمع، بنهاية هذا الأسبوع سيقول القضاء الأمريكي كلمته ولا نعول إلا على الله- عز وجل- قبل كل شيء والأسباب بذلت والتوفيق به.