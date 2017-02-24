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محامي الدوسري: الحالة الصحية لخالد تمنعنا من الحصول على معلومات

Time منذ 3 سنوات
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محامي الدوسري: الحالة الصحية لخالد تمنعنا من الحصول على معلومات

علي القحطاني (صدى):
أكد سعود متعب بن قويد محامي السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري، الجمعة، أن الحالة الصحية لخالد الدوسري صعبة جداً و تمنعنا من الحصول منه على معلومات.

و قال بن قويد في سلسلة تغريدات : من أصعب القضايا على المحامي عندما تمتزج القضية بفصول من الظلم وفصول من المعاناة الإنسانية فتؤثر بشخصية المحامي مشيرًا إلى أن فريق الدفاع لم يسمع خالد خلال سنة كاملة سوى (أنا لست مذنبا ومتى تجي الطائرة السعودية؟) متسائلًا" فماذا بعد هذا؟.

و أضاف بن قويد أن فريق الدفاع يشعر بالحزن عندما يلتقي خالد ويخرج دون أن يحصل منه على معلومة مفيدة لقضيته وذلك بسبب حالته الصحية.

واختتم بن قويد تغريداته قائلاً : المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مثل هذه القضايا بلا شك محاسبون أمام الله ثم أمام المجتمع، بنهاية هذا الأسبوع سيقول القضاء الأمريكي كلمته ولا نعول إلا على الله- عز وجل- قبل كل شيء والأسباب بذلت والتوفيق به.

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أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

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