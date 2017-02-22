الصحة: نجاح نقل عظم لتعويض ٢٢ سم في عظم مفقود لساق مصاب في حادث 

محمد بن طحيطح (صدى):
أعلنت الصحة عن تمكن فريق طبي بفضل من الله من إجراء عملية نوعية ناجحة على مستوى المملكة، حيث قام بنقل عظم لتعويض 22سم في عظم لساق شاب سعودي بواسطة جهاز اليزاروف بمستشفى عسير المركزي.
وأوضح استشاري جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني أن قسم الطوارئ استقبل مريض يبلغ من العمر ٣٠ عاماً كان قد تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متعددة بالأطراف وإصابة شديدة بالساق الأيمن مع فقدان قطعة من العظم بمقدار ٢٢ سم بعد أن تم تحويله من قطاع صحي خارج الصحة أعتذر عن علاجه نظراً لصعوبة الحالة ولعدم وجود ما يمكن عمله باستثناء البتر حيث تم قبول المريض بمستشفى عسير المركزي بأبها وتم إخضاعه لبرنامج علاجي لتنظيف الجروح وتثبيت الكسور الأخرى كما تم عمل مثبت اليزاروف الحلقي للساق الأيمن وعمل نقل العظم لمسافة ٢٢ سم بالتدريج وبعد اكتمال العلاج تم إزالة الجهاز بعد اكتمال التعويض حيث بدأ المريض بالوقوف والمشي والعودة تدريجياً لممارسة حياته اليومية ولله الحمد.
وتعتبر هذه العملية من أكثر عمليات العظام تعقيداً وتتطلب وجود فريق متخصص في الجراحات التقويمية علماً أن أكثر هذه الحالات كانت تعالج سابقاً بالبتر.
تجدر الإشارة أن عدد العمليات التقويمية باستخدام الأجهزة الحلقية بمستشفى عسير بلغت ٣٠٠ حالة.