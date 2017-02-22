الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: نجاح نقل عظم لتعويض ٢٢ سم في عظم مفقود لساق مصاب في حادث 

Time منذ 3 سنوات
Views 2625
الصحة: نجاح نقل عظم لتعويض ٢٢ سم في عظم مفقود لساق مصاب في حادث 

محمد بن طحيطح (صدى):
أعلنت الصحة عن تمكن فريق طبي بفضل من الله من إجراء عملية نوعية ناجحة على مستوى المملكة، حيث قام بنقل عظم لتعويض 22سم في عظم لساق شاب سعودي بواسطة جهاز اليزاروف بمستشفى عسير المركزي.

وأوضح استشاري جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني أن قسم الطوارئ استقبل مريض يبلغ من العمر ٣٠ عاماً كان قد تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متعددة بالأطراف وإصابة شديدة بالساق الأيمن مع فقدان قطعة من العظم بمقدار ٢٢ سم بعد أن تم تحويله من قطاع صحي خارج الصحة أعتذر عن علاجه نظراً لصعوبة الحالة ولعدم وجود ما يمكن عمله باستثناء البتر حيث تم قبول المريض بمستشفى عسير المركزي بأبها وتم إخضاعه لبرنامج علاجي لتنظيف الجروح وتثبيت الكسور الأخرى كما تم عمل مثبت اليزاروف الحلقي للساق الأيمن وعمل نقل العظم لمسافة ٢٢ سم بالتدريج وبعد اكتمال العلاج تم إزالة الجهاز بعد اكتمال التعويض حيث بدأ المريض بالوقوف والمشي والعودة تدريجياً لممارسة حياته اليومية ولله الحمد.

وتعتبر هذه العملية من أكثر عمليات العظام تعقيداً وتتطلب وجود فريق متخصص في الجراحات التقويمية علماً أن أكثر هذه الحالات كانت تعالج سابقاً بالبتر.

تجدر الإشارة أن عدد العمليات التقويمية باستخدام الأجهزة الحلقية بمستشفى عسير بلغت ٣٠٠ حالة.

الصحة
مستشفى عسير المركزي
نجاح نقل عظم
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
Time منذ دقيقتين Views 1057
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
Time منذ 15 دقيقة Views 1244
ولا همهم الزواج !
ولا همهم الزواج !
Time منذ 17 دقيقة Views 186
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
Time منذ 18 دقيقة Views 233
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
Time منذ 21 دقيقة Views 1421
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
Time منذ 34 دقيقة Views 1521
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
Time منذ 43 دقيقة Views 1567
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
Time منذ 47 دقيقة Views 1421
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
Time منذ 50 دقيقة Views 1457
راحت كشخة العيد
راحت كشخة العيد
Time منذ 51 دقيقة Views 438