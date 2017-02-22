بالفيديو.. ساتون يونايتد يطرد الحارس السمين بسبب فضيحة المراهنات

معاذ محمود (صدى):

قرر مسئولو ساتون يونايتد الذي ينافس في بطولة دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، رحيل واين شو حارس مرمى الفريق، بعدما أصبح سلوكه مثيرًا للشبهات من قبل الهيئة الرسمية لمراقبة أعمال المراهنات في المملكة المتحدة.

وطالب مسئولو النادي الإنجليزي، الحارس بالرحيل عن النادي، بعد أن ظهر خلال مباراة أرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو يأكل شطيرة ليثير نوعًا من السخرية في كرة القدم العالمية، إلا أن هذا الموقف الطريف تحول سريعًا إلى فضيحة مدوية كلفت الحارس البالغ من العمر 45، والذي يصل وزنه إلى 150 كلجم رحيله عن النادي.

وأثار الحارس شكوك لجنة الألعاب البريطانية التي تراقب عمليات المراهنات، والتي قررت فتح تحقيقات حول هذه الواقعة، بعد الكشف عن أن بيت المراهنات "صن بيتس"، عرض جائزة مالية لمن يراهن بأمواله على أن الحارس سيأكل أثناء المباراة وعلى الهواء مباشرة.