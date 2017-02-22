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الصحة: نجاح نقل عظم لتعويض 22 سم في ساق مصاب إثر حادث مروري

Time منذ 3 سنوات
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الصحة: نجاح نقل عظم لتعويض 22 سم في ساق مصاب إثر حادث مروري

محمد بن طحيطح (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن تمكن فريق طبي بفضل من الله من إجراء عملية نوعية ناجحة على مستوى المملكة ، حيث قام بنقل عظم لتعويض 22سم في عظم ساق شاب سعودي بواسطة جهاز اليزاروف بمستشفى عسير المركزي .

وأوضح إستشاري جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، أن قسم الطوارئ استقبل مريض يبلغ من العمر 30 عاماً تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متعددة بالأطراف وإصابة شديدة بالساق الأيمن مع فقدان قطعه من العظم بمقدار 22 سم بعد أن تم تحويله من قطاع صحي خارج الصحة أعتذر عن علاجه نظراً لصعوبة الحالة ولعدم وجود مايمكن عمله بإستثناء البتر حيث تم قبول المريض بمستشفي عسير المركزي بأبها وتم إخضاعه لبرنامج علاجي لتنظيف الجروح وتثبيت الكسور الأخرى.

كما تم عمل مثبت اليزاروف الحلقي للساق الأيمن وعمل نقل العظم لمسافة 22 سم بالتدريج وبعد إكتمال العلاج تم إزالة الجهاز بعد إكتمال التعويض حيث بدأ المريض بالوقوف والمشي والعودة تدريجياً لممارسة حياته اليومية ولله الحمد .

وتعد هذه العملية من أكثر عمليات العظام تعقيداً وتتطلب وجود فريق متخصص في الجراحات التقويمية علماً أن أكثر هذه الحالات كانت تعالج سابقاً بالبتر .

المملكة
وزارة الصحة
مستشفى عسير المركزي
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