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سقوط قتلى من الجيش الروسي في سوريا

Time منذ 3 سنوات
Views 2635
سقوط قتلى من الجيش الروسي في سوريا

دمشق (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن مقتل 4 جنود روس في سوريا قبل أربعة أيام، وذلك في تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم في حمص، شمالي العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية حكومية.

وأوضحت الوزارة أن الجنود القتلى سقطوا الخميس الماضي، إثر تفجير سيارتهم باستخدام قنبلة موجهة عن بعد بالقرب من مطار "تياس" في حمص. وأصيب في الحادث جنديان آخران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان قوله: حدث يوم 16 فبراير من العام 2017، تفجير سيارة باستخدام قنبلة شديدة الانفجار يتم التحكم بها عن بعد، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين بجروح، ويحاول الأطباء الروس حاليا إنقاذ حياتهم".

وأضاف: "كان رتل القوات السورية، الذي كانت تسير معه سيارة على متنها مستشارون عسكريون روس، يتحرك من منطقة مطار تياس باتجاه مدينة حمص، وبعد أربعة كيلومترات من نقطة الانطلاق انفجرت قنبلة يتم التحكم بها عن بعد تحت السيارة التي كانت تقل العسكريين الروس".

وتدعم قوات روسية الجيش السوري والميليشيات الأجنبية الموالية لدمشق في النزاع المستمر منذ 2011 ضد فصائل من المعارضة المسلحة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
واحد يبي السلامه والثاني يبي الخير .. .. هذي الحياة فارس ومفروس ..
واضح*** وصريح***
ما من ظالم إلا سيبلي بظالم.÷÷ من ظلم لا بد إن يظلم.** لكل ظالم نهاية.** من أعان ظالماً سلط عليه.** دار الظالم ظلام ولو بعد حين.** ظلم الضعيف أفحش ظلم.** هذه بتلك والبادي أظلم .** من زرع الظلم حصد الخسران.** ظلم اليتامي مفتاح الفقر. ** ويل للظالم من يوم المظالم.** إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فأذكر قدرة الله عليك.** الظلم ظلمات يوم القيامة.** يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.**
ابو محمد
جيد ... .. يقطع البراري والقفار وهو لسى رضيع ...
رربہسہ
أصلا المعقم مجانا وموضوع للناس ولكن الممرضة قليلة حيا وحاقده
🇸🇦(511)🇸🇦
ايام حرب العراق وايران قام تجار عراقيين بالتلاعب بالاسعار مستغلين وضع البلد..القى صدام القبض عليهم وعددهم ٤٠ واطلق النار عليهم وسط السوق.... ماعندك احد..

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