سقوط قتلى من الجيش الروسي في سوريا

دمشق (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن مقتل 4 جنود روس في سوريا قبل أربعة أيام، وذلك في تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم في حمص، شمالي العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية حكومية.

وأوضحت الوزارة أن الجنود القتلى سقطوا الخميس الماضي، إثر تفجير سيارتهم باستخدام قنبلة موجهة عن بعد بالقرب من مطار "تياس" في حمص. وأصيب في الحادث جنديان آخران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان قوله: حدث يوم 16 فبراير من العام 2017، تفجير سيارة باستخدام قنبلة شديدة الانفجار يتم التحكم بها عن بعد، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين بجروح، ويحاول الأطباء الروس حاليا إنقاذ حياتهم".

وأضاف: "كان رتل القوات السورية، الذي كانت تسير معه سيارة على متنها مستشارون عسكريون روس، يتحرك من منطقة مطار تياس باتجاه مدينة حمص، وبعد أربعة كيلومترات من نقطة الانطلاق انفجرت قنبلة يتم التحكم بها عن بعد تحت السيارة التي كانت تقل العسكريين الروس".

وتدعم قوات روسية الجيش السوري والميليشيات الأجنبية الموالية لدمشق في النزاع المستمر منذ 2011 ضد فصائل من المعارضة المسلحة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين.