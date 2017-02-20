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مسئول يمني يدين اختطاف الميلشيا 12 موظفاً في مكتب إغاثة نرويجي بالحديدة

Time منذ 3 سنوات
Views 2257
مسئول يمني يدين اختطاف الميلشيا 12 موظفاً في مكتب إغاثة نرويجي بالحديدة

فهمي محمد (صدى):
أدان وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، اختطاف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين، منذ أكثر من ثلاثة أيام، واقتيادهم الى جهة مجهولة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن الوزير فتح قوله إن المليشيا الانقلابية داهمت مكتب المجلس النرويجي للاجئين في مديرية " الحالي " بمحافظة الحديدة، واختطفت العاملين فيه، في عملية إجرامية منافية لكافة القوانين الدولية والإنسانية مطالباً بسرعة الافراج عنهم محملاً المليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عما قد يلحقهم من ضرر.

ودعا فتح المنظمات الدولية والأممية إلى إدانة واضحة لمثل هذه الأعمال التي تقوم بها المليشيا وفضحها أمام الرأي العالمي والدولي ، مؤكدا أن المليشيا بمثل هذه الأعمال تعيق الجهود الإغاثية التي تقوم بها الدول والمنظمات الإنسانية للشعب اليمني.

مكتب إغاثة
وزير الإدارة المحلية اليمني
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أحدث التعليقات

نبيل
لو يقراء قران ويشغل وقتة بشي مفيد مثل كتاب عن سيرة الرسول عليه افضل اصلاة والسلام او الصحابة رضي الله عنهم صدقني يروح كل اكتئاب ويؤجر على ذلك
العدناني
هذا عندنا مافيه مشكلة أول شي يدرسه المسلم هو أحكام الطهارة اما انتو يا الصين ممكن تاكلوه
**""'سهم'""**😊
من يوم شفت خشمها ونا عارف ان ما وراها خير ...
ابو محمد 😎
مجرمون ولاشك ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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