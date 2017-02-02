محلل اقتصادي ينصح المواطنين بعدم شراء مساكن او أراضي حاليا

جاء ذلك في تغريدات له عبر حسابه في تويتر قال فيها: " إن السوق العقارية، اعتادت أن يكون شهر يناير والربع الأول من كل عام مالي الأفضل أداءً وسيولة، لكن عنوان العام الجاري في 2017 واضح من أوله " .
وتوقع انخفاض سنوي لقيمة صفقات السوق العقارية في يناير 2017 بـ 46.1%، مشيراً إلى عودة سيولة السوق لمستويات 2012، وأن عمليات واسعة جداً من البيع لا يقابلها شراء،مضيفاً: احذر ثم احذر أيها الباحث عن تملك مسكنك خلال الأشهر القليلة القادمة، من التورّط بالاقتراض والشراء لأي أرض أو مسكن! لا تفرّط بنفسك ومالك.
وتابع العمري: " هذا الوقت الذهبي لتجني ثمرة مقاطعة شراء الأراضي والعقار التي بدأت في 21 مايو 2013م لم ولن يهرول وراءك تاجر عقار أو سمسار لأجل عينيك " .