محلل اقتصادي ينصح المواطنين بعدم شراء مساكن او أراضي حاليا

علي القحطاني (صدى):

جدد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، تنبيهاته للمواطنين بعدم شراء أراضٍ أو تملك أي مساكن خلال الفترة الحالية، متوقعاً مزيدًا من الركود والخسائر في السوق العقارية خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تغريدات له عبر حسابه في تويتر قال فيها: " إن السوق العقارية، اعتادت أن يكون شهر يناير والربع الأول من كل عام مالي الأفضل أداءً وسيولة، لكن عنوان العام الجاري في 2017 واضح من أوله " .

وتوقع انخفاض سنوي لقيمة صفقات السوق العقارية في يناير 2017 بـ 46.1%، مشيراً إلى عودة سيولة السوق لمستويات 2012، وأن عمليات واسعة جداً من البيع لا يقابلها شراء،مضيفاً: احذر ثم احذر أيها الباحث عن تملك مسكنك خلال الأشهر القليلة القادمة، من التورّط بالاقتراض والشراء لأي أرض أو مسكن! لا تفرّط بنفسك ومالك.

وتابع العمري: " هذا الوقت الذهبي لتجني ثمرة مقاطعة شراء الأراضي والعقار التي بدأت في 21 مايو 2013م لم ولن يهرول وراءك تاجر عقار أو سمسار لأجل عينيك " .