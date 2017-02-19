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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على 3 وافدين عرب سرقوا مجوهرات أفريقية تحت تهديد السلاح بالمدينة

Time منذ 3 سنوات
Views 2245
القبض على 3 وافدين عرب سرقوا مجوهرات أفريقية تحت تهديد السلاح بالمدينة

نايف السالم (صدى):
ألقت قوات الأمن بالمدينة المنورة القبض على 3 وافدين عرب بتهمة التهجم على منزل امرأة أفريقية، وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة مجوهراتها، وقد جرى إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

قال الرائد حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن بلاغا نلقتها الأجهزة الأمنية من سيدة أفريقية، بدخول الأشخاص لمنزلها وتهديدها بسكين كانت بحوزتهم وإجبارها للإدلاء عن مجوهراتها دون حدوث إصابات ومن ثم قاموا بسرقة المجوهرات والتي تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف ريال والهروب من الموقع.

وأضاف القحطاني، أنه تم تشكيل فريق عمل لكشف غموض القضية وجمع المعلومات رغم شحها، وتوصلت إلى التعرف على هوية الجناة والقبض عليهم في وقت قياسي وخلال 48 ساعة ، والعثور على المسروقات وتسليمها للمجني عليها،

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يشفيهم
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها ........^^

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