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الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا تبني مسجداً محاذياً لكنيسة في ساحة تقسيم

Time منذ 3 سنوات
Views 2417
تركيا تبني مسجداً محاذياً لكنيسة في ساحة تقسيم

انقرة (صدى):
بدأت تركيا، اليوم الجمعة، بناء مسجد في ساحة تقسيم وسط اسطنبول، وتأمل السلطات أن يتحول إلى معلم إسلامي رئيسي في قلب المدينة التي تجذب السياح.

وتعد ساحة تقسيم القلب التجاري للمدينة وشكلت نقطة تجمع لتظاهرات منذ عقود، بما فيها الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2013، عندما كان رئيسا للوزراء.

وقال رئيس بلدية اسطنبول قدير توباس خلال وضع الحجر الأساس للجامع الذي يتوقع افتتاحه بعد عامين إن «من دواعي السرور الا يضطر أحد للصلاة في الطرق بعد اليوم».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن الجامع الذي ستكون له مئذنتان سيكون محاذيا لكنيسة أرثوذكسية يونانية تاريخية، مشيرا إلى أن «السياح الذين سيشاهدون مئذنتي الجامع والكنيسة سيدركون الى اي مدى نعيش معا في هذه المدينة في شكل جيد».

 

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أحدث التعليقات

محمد
باقي بنك التنمية يارب
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
الله المستعان
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
الله المستعان
🇸🇦 511 🇸🇦
محد طلب منك تصحح الزم بيتك..
صالح
اهتمت*

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