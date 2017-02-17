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انتحار طالبة بعد اغتصابها على يد زملائها

Time منذ 3 سنوات
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انتحار طالبة بعد اغتصابها على يد زملائها

واشنطن (صدى):

في واقعة مؤثرة ، قررت لطالبة في مرحلة المراهقة الانتحار بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي من بعض زملائها.

واقدمت الفتاة «كاسيدي تريفان» البالغة من العمر 15 عامًا، على التخلص من حياتها من خلال الانتحار، بعد مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي.

وتركت الفتاة رسالة لوالدتها تشرح لها فيها ما حدث، أكدت أنها تعرض للاعتداء الجنسيي على يد طلاب ممن يرتادون المدرسة نفسها في العام الماضي، وعندما حاولت تقديم بلاغ للشرطة واجهت تهديدات بالانتقام منها وتشويهها إذا شهدت ضد هؤلاء الطلاب.

وقالت في رسالتها، أنها على الرغم من كل تلك التهديدات، فقد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، وبعد اجتماع مع الشرطة لأكثر من 20 مرة، أسقطت القضية؛ لعدم كفاية الأدلة، لافتة إلى أنها ظلت لعام كامل تعاني من حالة نفسية سيئة، حتى قررت الانتحار والتخلص من حياتها.

وأوصت «كاسيدي»، والدتها بنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام؛ لتكون تحذير لزميلاتها، وجميع الفتيات في العالم، حتى لا يحدث معهن مثلما حدث معها.

وعثرت الوالدة على الرسالة بالقرب من حاسوب ابنتها، فنشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأرسلتها لجميع وسائل الإعلام تحت اسم «البلطجة قتلت طفلتي»، طالبت خلالها بمحاكمة الطلاب المتورطين في القضية.

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أحدث التعليقات

abdul
لا ادري *
الملل
الصوره ماهي واضحه
صواعق الشمال
عشرة آلاف ما بتعشيك ليله وحدة والله مدري منت ولده يبن القرني أن كانت عشرة آلاف م بتفكيك عشى ليله انت أفهم الهدف من الجائز وبالتالي تعال علق ياراعي العشى ،،
لا يهمونك انا مجنونك
تحية اجلال وحب وكرامة لكل اهل السنة في نيجيريا ولا عزاء للملالين وبوكو حرام سوى التراااااااب
زائر
لا تلوموا النصر انتم عارفين انهم مرضى نفسيين من جماعة ( أبو نفسية ) إدارة وإعلام ولاعبين وجمهور . مسموح لهم بكل شيء حتى الله يلطف بهم ويشفيهم من مرضهم الذي بدأ ينتشر بينهم وبقوة وحتى أصبحنا نشاهد حالات جديدة تخرج لنا وآخرها الوليد بن بدر الله يشفيه ويعافيه ...

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