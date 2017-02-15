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إماراتي يغتصب مغربية تكبره بـ10 سنوات

منوعات
Time منذ 3 سنوات
Views 7334
Comment 9
إماراتي يغتصب مغربية تكبره بـ10 سنوات

فيصل ابراهيم (صدى):
نظرت محكمة جنايات أبوظبي امس الثلاثاء قضية إماراتي يبلغ من العمر 27 عاما ، لاتهامه باغتصاب مغربية 37 سنة تقطعت بها السبل في منطقة صحراوية بالقرب من أبوظبي.

واوضحت الشاهدة وهي سودانية الجنسية (39 سنة) كانت برفقة الضحية، في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أنه بينما كانت المجني عليها في منطقة الوثبة، طرأ على سيارتها خلل فني جعلها لا تعمل، حيث طلبنا أنا والمجني عليها من المارة مساعدتنا للحصول على المحول الكهربائي لإعادة شحن السيارة دون جدوى، فحضر المتهم، وقال إنه سوف يساعدنا، ثم قام بنقلنا بسيارته إلى إحدى محطات البترول للبحث عن المحول الكهربائي فلم يتم العثور عليه.

وتابعت: طلبنا منه أن يرجعنا إلى السيارة لننام فيها حتى الصباح، فرفض وأصر على أن يقوم بحجز غرفة لنا في أحد الفنادق، وتوجهنا نحن الثلاثة إلى أحد الفنادق وبعد أن وضعنا أمتعتنا، غادر المتهم الفندق، وبعد ساعة عاد إلى الفندق، وسألته المجني عليها لماذا عدت فأخبرها بأنه سينام قليلا لأن لديه اعمالاً في الصباح، فنام في الصالة وأنا وصديقتي في الغرفة، وبعدها استيقظت على صلاة الظهر وكان المتهم نائماً في الصالة، وأثناء ذلك دخل المتهم إلى الغرفة وعند انتهائي من الصلاة ودخولي للغرفة شاهدت المتهم على السرير وهو يهتك عرض المجني عليها.

واضافت: حاولت التفريق بينهما فمنعني، فطلبت مني صديقتي إبلاغ الشرطة، فخرجت من الغرفة، وعندها قام المتهم بإغلاق باب الغرفة من الداخل، ثم خرجت من الشقة وطلبت رجال الأمن فذهبوا معي إلى الغرفة، وقمنا بطرق الباب دون جدوى، ثم غادر رجال الأمن المكان إلى أن قامت المجني عليها بفتح الباب وكان نفَسها ضعيفاً، فأخذتها إلى الاستقبال وقمنا بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وكان المتهم حينها قد هرب من الفندق.

وطالبت المجني عليها الحصول على تعويض وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية التي تحدد قيمة الأضرار المعنوية والأدبية وتحديد مبلغ التعويض ،وقرر القاضي حجز القضية للحكم الى جلسة 15 مارس المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. شد حيلك ياالاصهب ..
ابو محمد
كلامك ممتاز ، بس ليتك تغطين وجهك ..
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
على كذا لازم الكل يسوي تحليل DNA
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يستر على عباده
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
آمنت بالله