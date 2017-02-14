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الأعداد السابقة للصحيفة

قيادات تعليمية بصامطة يقدمون العزاء لذوي الطالبة " حلاء "

Time منذ 3 سنوات
Views 4808
Comment 1
قيادات تعليمية بصامطة يقدمون العزاء لذوي الطالبة " حلاء "

حسن الجعفري (صدى):

قامت رئيسة الشوون التعليمية بنات بصامطة اريجكرشمي ومساعداتها مساء اليوم بتقديم التعازي لذوي الطالبة حلاء حيث دعت الكرشمي الله ان يتغمد الفقيدة ووالدها بواسع رحمته وان يغفر له.

وكان تمدير مدرسة الموسم للبنات التحفيظ والعام عائشة الموينع ومساعدتها أمل عريبي ومشرفة النشاط وافية عريشي ومسؤلة التوعية الاسلامية عواطف عداوي بالوقوف على وضع الطالبات في مستشفى الموسم العام بعد وقوعالحادث ومواسات أُسر الطالبات والتخفيف من مصابهن.

وقد ادي اهالي مركز الموسم اليوم بعد صلاة عصر اليوم صلاةالجنازة على قائد مدرسة متوسطة وثانوية الموسم خالد علي عريبي وطفلتة حلاء في جامع الموسم الوزاري بحضور عدد كبير من زملاء وذوي الفقيد والقيادات التعليمية والمسئولين بجازان .

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أحدث التعليقات

QLQ
... فوق هام السحب
هلالي عسل
الفتنه ,,, وما أدراك ماالفتنه ااا
أبوسطام
ان لله وانا اليه راجعون
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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