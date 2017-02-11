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التجارة تشكل لجنة وزارة للتحقيق في بيع منجم جبل صايد للذهب بسعر زهيد

Time منذ 3 سنوات
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التجارة تشكل لجنة وزارة للتحقيق في بيع منجم جبل صايد للذهب بسعر زهيد

علي العنزي (صدى):
كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن تشكيل لجنة وزارة للتحقيق في قضية بيع منجم جبل صايد للذهب بسعر زهيد لشركة أجنبية من قبل شركة استرالية اشترته من شركة وطنية فازت بالترخيص بمبلغ 100 مليون ريال.

وقال القصبي بعد طرح الموضوع في لقاء بغرفة جدة: إنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من ذلك وكان من ضمنها، بعد خبر يشير إلى شراء المنجم بسبعة ملايين ليباع بسبعة مليارات، وما حدث هو أن شركة أسترالية اشترت الشركة الوطنية مع ترخيصها، وبيعت الشركة الأسترالية بكامل أصولها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ 7 مليارات مع رخصة المنجم، فأعادت الشركة الأسترالية الرخصة.

وأضاف القصبي أن هناك سوء فهم إذ ليس من المعقول شراء شيء بسبعة ملايين وبيعه بسبعة مليارات، والتقرير تم عرضه على مجلس الوزراء وجرت مناقشته.

جاء ذلك بعدما طرح الموضوع رئيس لجنة تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في لقاء بغرفة جدة جميل فارسي، عن قيام الحكومة بمنح منجم جبل صايد للذهب في جنوب المملكة، لشركة عائلية بمبلغ 100 مليون ريال، ثم باعت الشركة العائلية المنجم لشركة أسترالية ذهلت من كميات الذهب الكبيرة في المنجم، ما جعلها تبيع المنجم لشركة أجنبية أخرى بـ 7 مليارات دولار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زرفلوهم على بلادهم ,,
ابو محمد 😎
طيب ,,
ابو محمد 😎
طيب ,,
حمووو
ممتااااززژززز
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

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