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القبض على عشريني في واقعة دهس مدير مرور مكة
منذ 3 سنوات
3285
1
نايف السالم (صدى):
تمكنت قوات الشرطة من القبض على مواطن عشريني، يعمل موظفا حكوميا، على خلفية محاولة دهس العقيد باسم البدري مدير مرور مكة المكرمة.
يذكر أن العقيد البدري قد تعرض للدهس اليوم، أثناء هروب الشاب العشريني عند إيقافه في إحدى نقاط الفرز.
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أحدث التعليقات
فيصل
عبداللطيف جميل شركه نصابه والله فاحذروا منها الله لايرزقهم ولايبارك فيهم ابتعدوا عن الشركه هاذي نصيحه لوجه الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
فيصل بن سليمان
امير ابن امير ابن ملك ابن ملك،يوتي الملك من يشاء وينزعة عن من يشاء،عز ي مال العز..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
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