القبض على عشريني في واقعة دهس مدير مرور مكة

نايف السالم (صدى):

تمكنت قوات الشرطة من القبض على مواطن عشريني، يعمل موظفا حكوميا، على خلفية محاولة دهس العقيد باسم البدري مدير مرور مكة المكرمة.

يذكر أن العقيد البدري قد تعرض للدهس اليوم، أثناء هروب الشاب العشريني عند إيقافه في إحدى نقاط الفرز.