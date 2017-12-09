بالأسماء.. قيادات ونشطاء حزب المؤتمر المعتقلين من قبل الحوثيين

فهمي محمد (صدى):

شنت مليشيات الحوثي ، مجموعة من حملات اختطافات واسعة ضد اعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ، بالتزامن مع حملة مداهمات للمنازل في محافظة المحويت.

وكشفت مصدر لـ " صدى " ، عدد من أسماء قياديي وناشطي المؤتمر الشعبي العام والمشايخ والوجهاء بمحافظة المحويت، الذين تم التأكد من اعتقالهم من المليشيات الحوثية:

1- الشيخ محمد محمد ابو علي

2- حمود شملان

3- محمد شملان

4- محمد علي الطياري

5- ابراهيم محمد الخربة

6- عبد الحميد العشبي

7- الشيخ علي النزيلي

8- سعد العرابي

9- منصور العبسي وولدة

10- محمد الربع

11- خالد الضلعي

12- محمد زليل

13- علي العصيمي

14- عبد الرحمن علي الحاج

15- احمد الرائد

16- حميد المنتصر

17- محمد جبران العذيبي وولدة

18- علي عبده سود

19- عبد اللطيف الاخرم

20- محمد صالح حسن

21- بشير السهماني

22- حمود دحان العشبي

23- منصور محمد صلاح

24- محمد صالح حجب

25- سلطان الجبوبي

26- اصيل علي احمد عبده

27- عبد الله محمد راجح

28- علي حرمل

29- عمار خميس

30- سمير البحري

31- علي صغير العتمي

32- احمد محمد منصر

33- فواد محمد صلاح

34- حبيب السقير

35- عادل الحكمي

36- رياض الجمالي

37- يوسف علي حسن عبد الله

38- هيثم علي عبده سود

39- محمد عبده سود

40- خالدالبرطي

41- ماجدعلي العنتري

42- مجاهدصالح حسن عمر

.43- صدام محمدحسن النويرة

44- جميل محمدحسن عبدالله

45- مدين علي علي العنتري

46- مفتاح على حسن القحطاني

47- فؤادمحمدعلي صلاح

.48- إبراهيم علي محمدزيلع

49- محمد الخروف.