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الأعداد السابقة للصحيفة

بالأسماء.. قيادات ونشطاء حزب المؤتمر المعتقلين من قبل الحوثيين

Time منذ سنتين
Views 5383
بالأسماء.. قيادات ونشطاء حزب المؤتمر المعتقلين من قبل الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
شنت مليشيات الحوثي ، مجموعة من حملات اختطافات واسعة ضد اعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ، بالتزامن مع حملة مداهمات للمنازل في محافظة المحويت.

وكشفت مصدر لـ " صدى " ، عدد من أسماء قياديي وناشطي المؤتمر الشعبي العام والمشايخ والوجهاء بمحافظة المحويت، الذين تم التأكد من اعتقالهم من المليشيات الحوثية:

1- الشيخ محمد محمد ابو علي

2- حمود شملان

3- محمد شملان

4- محمد علي الطياري

5- ابراهيم محمد الخربة

6- عبد الحميد العشبي

7- الشيخ علي النزيلي

8- سعد العرابي

9- منصور العبسي وولدة

10- محمد الربع

11- خالد الضلعي

12- محمد زليل

13- علي العصيمي

14- عبد الرحمن علي الحاج

15- احمد الرائد

16- حميد المنتصر

17- محمد جبران العذيبي وولدة

18- علي عبده سود

19- عبد اللطيف الاخرم

20- محمد صالح حسن

21- بشير السهماني

22- حمود دحان العشبي

23- منصور محمد صلاح

24- محمد صالح حجب

25- سلطان الجبوبي

26- اصيل علي احمد عبده

27- عبد الله محمد راجح

28- علي حرمل

29- عمار خميس

30- سمير البحري

31- علي صغير العتمي

32- احمد محمد منصر

33- فواد محمد صلاح

34- حبيب السقير

35- عادل الحكمي

36- رياض الجمالي

37- يوسف علي حسن عبد الله

38- هيثم علي عبده سود

39- محمد عبده سود

40- خالدالبرطي

41- ماجدعلي العنتري

42- مجاهدصالح حسن عمر

.43- صدام محمدحسن النويرة

44- جميل محمدحسن عبدالله

45- مدين علي علي العنتري

46- مفتاح على حسن القحطاني

47- فؤادمحمدعلي صلاح

.48- إبراهيم علي محمدزيلع

49- محمد الخروف.

 

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أحدث التعليقات

raa
هههههههه امحق اصلي ومغشوش ياخي تراه دخان اسأل الله العظيم ان الله يبعده عن كل مسلم ويقلع عنه كل مدخن . يارجال دمرو الصغار بالدخان . الحين اتحدى اي واحد مدخن ويرضى ان ولده يدخن خاصه اذا كان صغير . هذا المقطع طلع في سناب البطل فيصل العبدالكريم وهم من الجنسيه اليمنية والجيب لاندكروزر 2017 وطلعت فيه بلاوي بعد يعني تخيل كفيلهم معطيهم هويته الوطنية وصرافات بنكيه. . انت تدري ان الدخان الي موجود مغشوش طيب ليش تضر نفسك ياخي حاول تتركه . طيب حاول انك تجرب وتتركه .
ابو صابر
صدقت الاخت الكريمه واضيف ( موتوا بغيظكم ان الله قد اخرج ما كنتم تخفونه بخطة 2030 ) وهنا ظهرتم على حقيقتكم وانكشف ستاركم وستركم . قال تعالى ( قل موتو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ) .
ع. س. ع
طيب عرفنا ليش يا علي عسيري وعمار الدوسري تكررون التعليق جلست اسحب الصفحة الين طلعت من الجوال خلاص تعليق واحد يكفي ليش عليها فلوس إذا على كل تعليق فلوس ما اسمح لأحد غيري يعلق
ع. س. ع
اصلاً منهو هذا ومن فين جاء كلا يهرف بما لا يعرف وهذي مشكلة يعني شوفوني فاهم
ع. س. ع
المصريين معروفين بخفة الدم وخفة اليد ههههههه

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