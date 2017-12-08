بالصور.. جمعية العمل التطوعي بالعلا تكرِّم أعضائها

سعيد العجل (صدى):

نظمت جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا - والتي صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالترخيص لها مؤخراً - ضمن أولى فعالياتها على شرف سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة العلا الاستاذ نواف بن مزعل البلوي، ملتقىً للمتطوعين وحفل تكريمٍ لهم عرفاناً بالدور البارز الذي بذلوه خلال مراحل تأسيسها عبرَ مسيرة حافلة لفريق العلا التطوعي بمحافظة العلا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٧ .

هذا وقد شرّف حفل التكريم المشرف العام على فرع جامعة طيبة بالعلا الدكتور عايد بن علي البلوي ومدير تعليم العلا الاستاذ ابراهيم بن عبدالله القاضي ورئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالعلا الاستاذ عمر بن محمد ال صالح، حيث رحب رئيس مجلس ادارة الجمعية بالحضور متوجهاً بالشكر الجزيل لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لموافقتها على تأسيس الجمعية خدمةً لمتطوعي محافظة العلا والعمل التطوعي والتنمية المجتمعية بالمحافظة، كما ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية كلمة نوّه من خلالها الى الاهتمام الذي توليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعناية بالمتطوعين لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والوصول الى مليون متطوع قبل عام ٢٠٣٠ مباركاً للمتطوعين تأسيس الجمعية، والذين عبّروا بدورهم في كلمة لهم عن عميق شكرهم لما وجدوه من دعم وتشجيع لهم خلال مسيرتهم كان له الأثر الكبير في استمرار عطائهم.

هذا وقد تم تكريم ما يزيد على (٩٠) متطوع ومتطوعة قدموا العديد من المبادرات والفعاليات والمشاركات التطوعية بالمحافظة خلال العام ٢٠١٧.

عقب ذلك قدم رئيس مجلس ادارة جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا الدكتور هيثم بن صالح الفريدي ورشة عمل عن مهارات العمل التطوعي تلاها لقاء مفتوح للمتطوعين والمتطوعات.

ويعدّ اليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر لكل عام، فرصةً لتعريف الجمهور بالمتطوعين وشكرهم والتوعية بمساهماتهم في خدمة المجتمع.