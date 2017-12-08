شركة أركاد تقدم 171 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

أتاحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، اليوم، عبر موقعها الرسمي، عدد كبير من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من المقيمين والسعوديين، وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية.

وتشتمل الـ 171 وظيفة المتاحة، على وظائف هندسية وفنية وإدارية في عدد من التخصصات، من بينها : " مهندس مشروع، أخصائي تخطيط موارد المؤسسات المالية، فني لحام، أمين المخزن، رئيس المساحين، فني ثالث صيانة، مشرف الكهرباء، مدير الإنشاءات الكهربائية، مساعد إداري، فني الوثائق، مساعد إداري، كهربائي صناعي، كهربائي صناعي، فني تلفيق أنابيب، مفتش مراقبة جودة الطلاء، عامل فني مصنع، مشرف إدارة، منسق التدريب " .

ويتضمن التقديم للوظائف شروط محددة، حيث يقدم بها كل من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من هنـــــــــــــــــا :