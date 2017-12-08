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شركة أركاد تقدم 171 وظيفة شاغرة للجنسين

Time منذ سنتين
Views 4621
Comment 2
شركة أركاد تقدم 171 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، اليوم، عبر موقعها الرسمي، عدد كبير من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من المقيمين والسعوديين، وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية.

وتشتمل الـ 171 وظيفة المتاحة، على وظائف هندسية وفنية وإدارية في عدد من التخصصات، من بينها : " مهندس مشروع، أخصائي تخطيط موارد المؤسسات المالية، فني لحام، أمين المخزن، رئيس المساحين، فني ثالث صيانة، مشرف الكهرباء، مدير الإنشاءات الكهربائية، مساعد إداري، فني الوثائق، مساعد إداري، كهربائي صناعي، كهربائي صناعي، فني تلفيق أنابيب، مفتش مراقبة جودة الطلاء، عامل فني مصنع، مشرف إدارة، منسق التدريب " .

ويتضمن التقديم للوظائف شروط محددة، حيث يقدم بها كل من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من هنـــــــــــــــــا :

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أحدث التعليقات

faeiz1122
التي تعرضت لها طفلتها في رأسها إثر سقوطها في المنزل يعني إهمال منها ايش دخل العين الحمدلله والشكر
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
إلى الجحيم
ابو ناصر
لو *صدفوا
محمد
تكفى يا آخر حبه معاها فلوس 😂😂

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